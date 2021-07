LR Eichtinger setzt Startschuss für Bauarbeiten von 64 Wohneinheiten

Feierlicher Spatenstich in Groß-Enzersdorf, Gumpoldskirchen und Pfaffstätten

St. Pölten (OTS/NLK) - In Groß-Enzersdorf, Gumpoldskirchen und Pfaffstätten erfolgte im Beisein von Wohnbau-Landesrat Martin Eichtinger der Startschuss für den Bau von drei Wohnhausanlagen mit insgesamt 64 geförderten Wohneinheiten. „Mit der blau-gelben Wohnbaustrategie verfolgen wir ein klares Ziel: Wohnen muss für unsere Landsleute leistbar bleiben. Der gemeinnützige Wohnbau in Niederösterreich ist ein starker Konjunkturmotor. Dadurch schaffen wir 30.000 Arbeitsplätze jährlich und löst ein Investitionsvolumen von 1,8 Milliarden Euro im ganzen Land aus. In Zeiten wie diesen ist es wichtig, Arbeitsplätze in den Regionen zu sichern“, erklärt dazu Landesrat Eichtinger.

Das Bauvorhaben der Ersten gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft mbH in Groß-Enzersdorf umfasst 43 geförderte Wohneinheiten, davon die Hälfte Junges Wohnen inklusive einer Kindertagesbetreuungseinrichtung. Die Wohnhausanlage in der Lobaustraße 64 verfügt über eine zeitgemäße Sanitärausstattung, einer zentralen SAT-Anlage und 60 PKW Stellplätze in der hauseigenen Tiefgarage. Im Erdgeschoss befinden sich ein Fahrrad und ein Kinderwagenabstellraum.

Das Wohnbauprojekt der WETGruppe in der K. Schellmanngasse 28a in Gumpoldskirchen besteht aus einem Bauteil. Dieser umfasst 19 geförderte Wohnungen (Modell: Betreutes Wohnen) mit Loggia, drei Kindergartengruppen und einen Multifunktionsraum sowie PKW-Abstellplätze im Freien. Die Wohneinheiten werden eine Größe zwischen 35 – 70 m² aufweisen. Das Bauvorhaben wird in Niedrigenergiebauweise gemäß Vorgaben der NÖ Wohnbauförderung durchgeführt.

In Pfaffstätten entsteht eine Wohnhausanlage mit zwei geförderten Wohnungen inkl. Terrasse im Dachgeschoss und eine Arztpraxis. Das Wohnbauprojekt der WETGruppe in der Dr. Josef Dolp-Straße 4b besteht aus einem Bauteil wobei die beiden Wohneinheiten eine Größe von ca. 76 m² sowie PKW-Stellplätze im Freien aufweisen. Das Bauvorhaben wird in Niedrigenergiebauweise gemäß Vorgaben der NÖ Wohnbauförderung durchgeführt.

