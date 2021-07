16 Jahre Ostgut Ton: ARTE Concert streamt an drei Abenden DJ-Sets und Performances

Vom 28. bis 30. Juli, jeweils ab 19.00 Uhr

Zum Jubiläum von Ostgut Ton streamt ARTE Concert an drei Abenden (28. bis 30. Juli, jeweils ab 19.00 Uhr) DJ-Sets und Performanes aus der Halle am Berghain in Berlin

Unter den KünstlerInnen sind unter anderem Ben Klock, Paramida, KMRU, Avalon Emerson, Marcel Dettmann, Oren Ambarchi & Konrad Sprenger, Lakutu u.v.m.

Die Streams sind weltweit zugänglich auf ARTE Concert und dem YouTube-Kanal von ARTE Concert und stehen im Anschluss für mindestens ein Jahr im Replay zur Verfügung.

Ostgut Ton aus Berlin ist eines der prägendsten und international bekanntesten Labels für Techno, House und experimentelle Clubmusik, das die jüngere Geschichte elektronischer Musik hervorgebracht hat. Am 28., 29. und 30. Juli, jeweils ab 19.00 Uhr zeigt ARTE Concert in Zusammenarbeit mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) und Icons anlässlich des Label-Geburtstages 19 Stunden exklusive Back-to-Back-DJ-Sets und kollaborative Performances aus der Halle am Berghain in Berlin. Die Streams sind weltweit zugänglich und auf ARTE Concert und seinem YouTube-Kanal zu sehen. Im

Anschluss stehen sie für mindestens ein Jahr im Replay zur Verfügung.

Das 15-jährige Jubiläum von Ostgut Ton sollte ursprünglich bereits im August 2020 stattfinden, wurde aber aufgrund der Pandemie verschoben. Fast ein Jahr später haben sich einige der Ideen und Konzepte, die ursprünglich zur Jubiläumsfeier gedacht waren, zu einer Reihe von drei speziellen Streams zum diesjährigen 16. Geburtstag verdichtet. Drei Abende aus der Halle am Berghain, die eine Vielfalt elektronischer Tanzmusik und experimenteller Klänge in ebenso einmaliger Umgebung zusammenbringen. Mit dabei sind unter anderem Ben Klock, Paramida, KMRU, Avalon Emerson, Marcel

Dettmann, Oren Ambarchi & Konrad Sprenger und Lakuti.



Livestream auf YouTube: youtube.com/arteconcert

Livestream auf ARTE Concert: arte.tv/ostgutton

Das Programm im Überblick:



Mittwoch, 28. Juli 2021, ab 19.00 Uhr

Halle:

Phillip Sollmann X Oren Ambarchi X Konrad Sprenger

Luke Slater X KMRU X Speedy J

Barker X Baumecker

Jessica Ekomane X Zoë Mc Pherson

tobias. X Max Loderbauer

Terence Fixmer X Phase Fatale



Donnerstag, 29. Juli 2021, ab 19.00 Uhr

Dampfloge:

JASSS X Hyperaktivist

Ben Klock X Etapp Kyle

Fiedel X rRoxymore

Marcel Dettmann X DJ Stingray 313

Nick Höppner X Klon Dump

Boris X Norman Nodge



Freitag, 30. Juli 2021, ab 19.00 Uhr

Schlackekeller:

Substance X Soundstream

Tama Sumo X Lakuti

Paramida X Massimiliano Pagliara

Roi Perez X Avalon Emerson

Answer Code Request X Gerd Janson

André Galluzzi X Ryan Elliott Steffi X Virginia

