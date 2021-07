Toto: Dreifachjackpot – 18.000 Euro für nächsten Dreizehner

Jackpot auch beim Zwölfer, und Sologewinn beim Elfer

Wien (OTS) - Zum dritten Mal in Folge gab es am Wochenende keinen Dreizehner bei Toto, und so geht es in der nächsten Runde um einen Dreifachjackpot mit rund 18.000 Euro.

Diesmal gab es aber auch keinen Zwölfer, sodass hier ein Jackpot wartet, und beim Elfer gab es einen Sologewinn: Ein Tiroler tippte mit seinem Normalschein als einziger elf Spiele richtig und gewann mehr als 600 Euro.

In der Torwette gab es zum wiederholten Male keine fünf richtigen Ergebnisse, und so geht der Jackpot in eine weitere Runde. Im Topf liegen bereits mehr als 45.000 Euro.

Annahmeschluss für die Runde 30A ist am Mittwoch um 18.50 Uhr.

Quoten der Toto Runde 29B

3fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 13.514,24 – 18.000 Euro warten JP Zwölfer, im Topf bleiben EUR 2.836,18 1 Elfer zu EUR 630,20 12 Zehner zu je EUR 105,00 18 5er Bonus zu je EUR 29,10

Der richtige Tipp: 2 2 X X 1 / 1 1 X 1 X 2 1 X 1 EX 2 1 1

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 45.462,96 Torwette 2. Rang: 5 zu je EUR 95,00 Torwette 3. Rang: 58 zu je EUR 10,20 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 149.525,32

Torwette-Resultate: 0:2 0:1 1:1 1:1 2:1

