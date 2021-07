Lotto: Jackpot – am Mittwoch geht’s um 1,4 Mio. Euro

2 Kärntner knackten Joker Doppeljackpot und gewannen je 291.000 Euro

Wien (OTS) - Die „sechs Richtigen“ waren am vergangenen Sonntag wieder einmal so gar nicht nach dem Geschmack der Spielteilnehmer, denn sie waren auf keinem Wettschein angekreuzt. Auch der Computer hatte diese Kombination nicht als Quicktipp parat, und so geht es am Mittwoch um einen Jackpot. Für den Sechser werden rund 1,4 Millionen Euro erwartet.

Über einen Solotreffer beim Fünfer mit Zusatzzahl und damit über knapp 100.000 Euro darf sich ein Spielteilnehmer aus Niederösterreich freuen. Er kam mit dem auf der Spieleseite win2day.at angebotenen Systemspiel-Programm „System Champion“ zum Erfolg.

LottoPlus

Auch bei LottoPlus gab es am Sonntag keinen Sechser. Dies wirkte sich wieder auf die Gewinner eines Fünfer aus, auf die die Gewinnsumme aufgeteilt wurde. 72 Spielteilnehmer erhalten somit je rund 4.000 Euro. Beim LottoPlus Sechser am Mittwoch geht es um rund 200.000 Euro.

Joker

Der Doppeljackpot beim Joker wurde in Kärnten geknackt, und das gleich zweimal. Zwei Kärntner hatten die richtige Joker Zahl auf ihren Quittungen und gewannen, da sie auch das „Ja“ angekreuzt hatten, je mehr als 291.000 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 25. Juli 2021

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 712.782,01 – 1,4 Mio. warten 1 Fünfer+ZZ zu EUR 98.007,50 76 Fünfer zu je EUR 1.406,80 215 Vierer+ZZ zu je EUR 149,10 3.703 Vierer zu je EUR 48,10 5.256 Dreier+ZZ zu je EUR 15,20 61.859 Dreier zu je EUR 5,20 206.456 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 9 12 17 30 31 43 Zusatzzahl 11

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 25. Juli 2021

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 72 Fünfer zu je EUR 3.951,40 3.071 Vierer zu je EUR 15,70 46.883 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 2 3 5 15 19 25

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 25. Juli 2021

2 Joker zu je EUR 291.135,50 11 mal EUR 8.800,00 103 mal EUR 880,00 897 mal EUR 88,00 9.632 mal EUR 8,00 96.475 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 0 9 0 3 1 4

