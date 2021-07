Int. Gartenbaumesse Tulln mit Europas größter Blumenschau

Pressegespräch fand heute statt

Mit Europas größter Blumenschau unter dem Motto „Gartenträume“ ist die Int. Gartenbaumesse Tulln der richtige Event zum Messestart in Österreich. Unsere Besucher erwartet dieses Jahr ein volles Messeprogramm und ein besonderes Gartenerlebnis. Geschäftsführer Mag. Wolfgang Strasser

Tulln (OTS) - Mit der Int. Gartenbaumesse Tulln findet von 2. bis 6. September die erste Messe Österreichs statt. Damit geht eine 10 Monate lange Durststrecke für die ganze Messebranche zu Ende. Die Int. Gartenbaumesse Tulln mit der Garten Tulln auf insgesamt 200.000 m² ist für diesen Neustart genau der richtige Event. Traditioneller Höhepunkt zu diesem Messeauftakt ist Europas größte Blumenschau. Unter dem Motto „Gartenträume“ werden die Besucher in 14 Gärten vom Meditationsgarten über Dschungel bis zum Sky Garten oder Moosgarten entführt. Die aufwändigen Installationen aus 200.000 Blumen sollten die Besucher besonders in diesem Jahr zum Träumen einladen. Dazu informierten heute anlässlich des Pressegespräches Geschäftsführer Mag. Wolfgang Strasser und Messeleiter Mag. Thomas Diglas.

Hintergrund Messe Tulln:

Die Messe Tulln ist einer der größten Messeveranstalter in Österreich und reagiert rasch und sicher auf die Pandemie : Die Boot Tulln 2020 war die letzte Messe vor dem Lock Down in Österreich (und die erste mit einem Präventionskonzept) und die Gartenbaumesse 2020 war die erste Messe Österreichs nach dem ersten Lock Down. Jetzt startet man mit der Int. Gartenbaumesse 2021 voll durch – und wieder setzt die Messe Tulln damit den ersten Schritt für eine ganze Branche.

Int. Gartenbaumesse Tulln: Donnerstag 2. bis Montag 6. September 2021

