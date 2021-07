Sport und Genuss auf zwei Rädern beim M3 Mountainbike Marathon

Von 29. bis 31. Juli 2021 steht das Montafon ganz im Zeichen des Bikesports.

Schruns (OTS) - Herausfordernde 130 Kilometer auf dem Mountainbike oder eine genüssliche Tour mit dem E-Bike: Das Spektrum des M3 Montafon Mountainbike Marathon ist auch in diesem Jahr wieder breit gefächert. Bei insgesamt fünf unterschiedlichen Disziplinen werden alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer von einem beeindruckenden Bergpanorama begleitet.

Der M3 Montafon Mountainbike Marathon dient in diesem Jahr bereits zum 12. Mal als Plattform für unzählige Mountainbike-Fans im Montafon, um endlich wieder sportliche Herausforderungen zu meistern und professionelle Rennen zu fahren. Das Montafon, auch bekannt als Paradies für Mountainbiker, liefert den Sportlerinnen und Sportlern anspruchsvolle Streckenprofile, kräfteraubende Anstiege und waghalsige Abfahrten in den unterschiedlichen Disziplinen des M3 Montafon Mountainbike Marathon. Während auf die Elite am Samstag, den 31. Juli 2021 die längste und herausforderndste Strecke mit 130 Kilometern wartet, gelten für Hobby- und Nachwuchssportler kürzere Distanzen: Der M2 umfasst 65 Kilometer und 2.400 Höhenmeter, der M1 bietet 45 Kilometer und 1.250 Höhenmeter. Und für Hobby-Biker sowie Einsteigerinnen und Einsteiger gibt es den Mfit mit 29 Kilometern und 400 Höhenmetern. Entlang der Strecken warten auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zahlreiche Verpflegungsstationen. Darüber hinaus sorgen unzählige Streckenposten dafür, dass niemand auf den falschen Weg gerät.

Die Veranstalter – Montafon Tourismus und der Mountainbike Club Montafon – sind sich bewusst, dass der unermüdliche Einsatz der Vereine sowie der hunderten freiwilligen Helfer dieses Event überhaupt erst möglich macht. Der Dank gilt deshalb nicht nur den vielen Sponsoren, sondern vor allem jedem Einzelnen, der sich für den M3 Montafon Mountainbike Marathon engagiert.

Montafon E-Bike Genussrunde

Am Donnerstag und Freitag des M3-Wochenendes stehen – wie der Name bereits verrät – der Genuss und nicht die Zeit im Vordergrund: Auf der 25,5 Kilometer langen Strecke von Schruns bzw. Tschagguns über Grabs nach Bitschweil verbindet die Montafon E-Bike Genussrunde Gaumen- und Augenschmaus. Mit E-Motor-Unterstützung lernen Genussbiker bei drei kulinarischen Stopps die landschaftliche und kulinarische Vielfalt des Montafon kennen – und das Ganze natürlich ganz entspannt und ohne Zeitmessung. In diesem speziellen Veranstaltungsjahr wurden die Plätze der Genussrunde reduziert, die Plätze sind bereits ausgebucht.

Am Samstag dreht sich dann alles um den Sport auf zwei Rädern: um 07:30 Uhr fällt der erste Startschuss für die Biker beim Aktivpark Montafon in Tschagguns. Am gesamten Rennwochenende ist im Bereich der Rennstrecken mit Fahrverboten bzw. -beschränkungen für den Auto- und Fußgängerverkehr zu rechnen. Der komplette Streckenverlauf aller Disziplinen finden Interessierte online unter montafon.at/m3.

M3 Montafon Mountainbike Marathon

Von 29. bis 31. Juli findet der 12. M3 Montafon Mountainbike Marathon statt!

Datum: 29.07.2021

Ort: Schruns

Schruns, Österreich

Url: https://www.montafon.at/m3/de

Alle Informationen zur Veranstaltung findest Du online! Mehr Infos

