ORF III am Dienstag: „Agatha Christie's Miss Marple“-Doppel: „Das fahle Pferd“ und „Die Memoiren des Grafen“

Außerdem: „Agatha Christie's Poirot: Das Wespennest“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information zeigt am Dienstag, dem 27. Juli 2021, ab 20.15 Uhr wieder zwei Fälle von „Agatha Christie’s Miss Marple“. In „Das fahle Pferd“ erschüttert der Mord an einem alten Freund die Detektivin. In „Die Memoiren des Grafen“ deckt Miss Marple danach das Verschwinden eines Diamanten und eines Stubenmädchens auf. Bereits im Vorabend setzt „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) die „ORF III Festivalinitiative“ fort und berichtet vom INNtöne Jazzfestival, das von 30. Juli bis 1. August im oberösterreichischen Diersbach stattfindet. „Kultur Heute“ spricht dazu mit dem Intendanten Paul Zauner.

Der Agatha-Christie-Krimiabend beginnt um 20.15 Uhr mit „Agatha Christie's Miss Marple: Das fahle Pferd“ aus dem Jahr 2010. Miss Marple (Julia McKenzie) ist schockiert, als sie in der Zeitung liest, dass ihr alter Freund Pater Gorman (Nicholas Parsons) ermordet wurde, von dem sie noch am selben Tag einen Brief erhalten hatte. Er wurde auf dem Heimweg nach einem Besuch am Sterbebett von Misses Davis (Elizabeth Rider) überfallen und brutal getötet. Danach geht es mit „Die Memoiren des Grafen“ (21.50 Uhr) – einer Folge aus dem Jahr 2010 – weiter: Miss Marple (McKenzie) besucht Virginia Revel (Charlotte Salt), die Tochter ihrer verstorbenen Cousine, auf deren Familiensitz Chimneys. Hier verschwand vor 23 Jahren unter mysteriösen Umständen nicht nur ein wertvoller Diamant, auch das Stubenmädchen wird seitdem vermisst.

Danach steht „Agatha Christie's Poirot: Das Wespennest“ (23.25 Uhr) aus dem Jahr 1991 auf dem Programm: Auf einem Gartenfest begegnet Poirot (David Suchet) seinem Bekannten John Harrison (Martin Turner) und dessen Verlobter, Model Molly Deane (Melanie Jessop). Als Poirot ihnen aus dem Teesatz ihre Zukunft weissagt, kann er sie nur vor Unheil warnen. Poirot fürchtet, dass Harrison, Deane und deren ehemaliger Freund Claude Langton (Peter Capaldi) Protagonisten in einem Verbrechen werden könnten, das noch nicht geschehen ist.

