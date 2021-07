„Herrschaftszeiten! – Johann-Philipps Schlossbesuche“ – am 27. Juli in ORF 2

Zu Gast bei Familie Almásy auf Burg Bernstein im Burgenland

Wien (OTS) - Nach dem erfolgreichen Start der neuen ORF-Reihe auf Schloss Tratzberg in Tirol – bis zu eine halbe Million Zuseherinnen und Zuseher verfolgte die Premiere – besucht Moderator Johann-Philipp Spiegelfeld in der zweiten Ausgabe von „Herrschaftszeiten!“ am Dienstag, dem 27. Juli 2021, um 21.05 Uhr in ORF 2 die Burg Bernstein im Burgenland. Der 40-jährige studierte Historiker, der im eigentlichen Brotberuf Flugkapitän und in seiner Freizeit Malteser-Rettungssanitäter ist, verbringt zwei Tage bei Familie Almásy auf deren imposanten Wohnsitz. Dass sich in der Burg eine „Weiße Frau“ herumtreiben soll und der mit neun Oscars gekrönte Film „Der englische Patient“ von einem Vorfahren der heutigen Besitzer – dem hier geborenen Lászlo Almásy – handelt, mag manchen bereits bekannt sein. Aber viele weitere Geheimnisse und Geschichten rund um das geschichtsträchtige Anwesen, die Besitzer und die malerische Umgebung erfährt man dank der unermüdlichen Wissbegierde des Gastes Johann-Philipp Spiegelfeld. Die Burg Bernstein liegt im Grenzgebiet von Niederösterreich, der Steiermark und dem Burgenland, elf Kilometer nördlich von Bad Tatzmannsdorf, wurde 1236 erstmals urkundlich erwähnt, ist seit 1892 im Besitz der Familie Almásy, hat 40 Zimmer auf 8.000 Quadratmetern und in einigen wenigen dieser Zimmer, die natürlich mit originalen Möbeln eingerichtet sind, kann man auch als Hotelgast wohnen. Gespeist wird übrigens in einem Saal im Renaissance-Stil aus dem Jahr 1580 – ohne Strom, bei Kerzenlicht.

„Herrschaftszeiten! – Johann-Philipps Schlossbesuche“ – die weiteren Ausgaben im Überblick:

3. August: Schloss Kornberg in der Steiermark / Familie Bardeau

10. August: Riegersburg in der Steiermark / Familie Liechtenstein 17. August: Schloss Greillenstein in Niederösterreich / Familie Kufstein & Schloss Grafenegg in Niederösterreich / Familie Metternich-Sándor

„Herrschaftszeiten“ ist eine Produktion des ORF hergestellt von Interspot Film. Für Buch und Regie zeichnet Martin S. Pusch verantwortlich.

