NEOS: Politik muss die Menschen in den Mittelpunkt stellen, nicht sich selbst

Niki Scherak: „Die Regierung wurde gewählt, um zu arbeiten, nicht, um zu streiten.“

Wien (OTS) - „Die Regierung wurde gewählt, um zu arbeiten, nicht, um zu streiten“, sagt der stv. NEOS-Klubobmann Niki Scherak zum aktuellen türkis-grünen Dauer-Hickhack. „Und auch ein Bundeskanzler ist nicht dafür da, um sich den Kopf nur über den eigenen politischen Machterhalt zu zerbrechen. Politik muss die Menschen in den Mittelpunkt stellen, nicht sich selbst. Gerade jetzt gibt es genug zu tun.“



Dass sich Kanzler Kurz offenbar nur Gedanken über die eigene Anklage macht und dabei einmal mehr die unabhängige Justiz zu diskreditieren versucht, zeige, dass er vor allem mit sich selbst beschäftigt ist, so Scherak. „Kurz soll sich lieber überlegen, wie wir rasch die Impfrate erhöhen, die Leute in Beschäftigung bringen, die Wirtschaft wieder ankurbeln, die Schule im Herbst im Normalbetrieb öffnen können etc. etc. Auf diese Fragen erwarten sich die Menschen in Österreich Antworten, die ermüdenden Sticheleien sind dabei vollkommen entbehrlich. Wir müssen beim Klimaschutz endlich Meter machen - mit dem gegenseitigen Ausrichten über die Medien muss Schluss sein.“



