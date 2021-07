MUK beim Kultursommer in Wien 2021

Wien (OTS/RK) - Im Rahmen des Kultursommers in Wien präsentieren sich die Studierenden der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK), ein Unternehmen der Wien Holding, mit einem abwechslungsreichen Programm im öffentlichen Raum.

Unter dem Motto „Wien dreht auf!“ findet auch heuer wieder der Kultursommer Wien statt. Rund 2.000 Künstler*innen präsentieren sich in über 40 Locations in der ganzen Stadt, darunter auch einige Student*innen und Absolvent*innen der MUK. In einem abwechslungsreichen und unterhaltsamen Programm aus den Bereichen Jazz, Klassik, Wienerlied und Tanz zeigen sie ihre Performances im öffentlichen Raum.



„Es freut mich sehr, dass die Studierenden der MUK ihr Können beim Kultursommer in Wien unter Beweis stellen. Ich bin mir sicher, dass sie mit ihren Darbietungen das Publikum begeistern werden“, so Kurt Gollowitzer, Geschäftsführer der Wien Holding.

Collected Movement



Collected Movement ist ein Kollektiv bestehend aus Studierenden und Alumni aus dem Studiengang Tanz der MUK. Die jungen Tänzer*innen und Choreograf*innen hatten im letzten Jahr kaum Auftrittsmöglichkeiten und zeigen mit diesem Programm, dass sie sich von der Pandemie nicht stoppen lassen. Choreografien sollen nicht auf Festplatten und Aufzeichnungen verschwinden – sie sind für viele zuschauende Augen und Ohren und das Live-Gefühl geschaffen. Unter dem Titel „Collection: still here and rising“ präsentieren sie ihr Programm. Tanz findet als Solo, Duett oder Trio in der Interdisziplinarität mit anderen Künsten wie Schauspiel, Literatur und Musik statt.

Termin: Donnerstag, 29. Juli 2021 um 20.00 Uhr in Neu Marx, Karl-Farkas-Gasse, 1030 Wien

Daniel Holzleitner – Comprovisition Project

Der in Wien lebende und seit 2018 an der MUK studierende Posaunist und Komponist Daniel Holzleitner ist Teil des zeitgenössische Jazz-Sextetts Comprovisition Project. Die Musiker der Band stammen aus Österreich, Deutschland, Brasilien, Polen und Kroatien. Jeder der sechs bringt seine musikalischen Ideen, Backgrounds und Visionen in die Band ein, um einen pulsierenden, breitgefächerten jedoch zugleich geeinten Bandsound zu ermöglichen. Immer den Sound der großen Jazz-Sextette der 50er- und 60er-Jahre im Hinterkopf habend, ist es das Ziel, diesen geschichtsträchtigen Jazzsound in das 21. Jahrhundert zu übersetzen. Die Inspirationen für die Eigenkompositionen der Band sind dabei weitreichend: Jazz in diversen Ausformungen, Rock-Riffs, sphärische Klangwolken, Trap-Beats,…



Im aktuellen Programm ist außerdem ein starker Einfluss der klassischen Musik des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts allgegenwärtig. So entsteht eine Hybrid-Musik, einzuordnen zwischen Contemporary-Jazz, klassischer Kammermusik und freier Improvisation. Das Publikum wird durch die großen Kontraste stets gefordert und auf eine musikalische Reise eingeladen, in der jede Komposition verschiedene Emotionen wecken und zur eigenen Interpretation des Gehörten einladen soll.

Termin: Freitag, 30. Juli 2021 um 20.00 Uhr in Neu Marx, Karl-Farkas-Gasse, 1030 Wien

Articulation (Uraufführung)

Die Absolvent*innen des Studienjahres 2020/21 der Tanzausbildung an der MUK präsentieren das dreiteilige Programm „Articulation“ und geben dem Publikum Einblick in die Diversität des zeitgenössischen Tanzschaffens an der MUK. Die Choreografien sind von Esther Balfe, Doris Uhlich und Manfred Aichinger in Zusammenarbeit mit den Tänzer*innen in einem Online/Hybrid/Präsenz-Probenprozess einstudiert worden. Die Choreograf*innen haben das Programm in enger Zusammenarbeit mit den Tänzer*innen entwickelt.



Bewusst wird in der Tanzausbildung kein spezifischer „Schulstil“, sondern künstlerische Individualität im Spannungsfeld von Tradition und Innovation gefördert. Im Studium haben die jungen Tänzer*innen regelmäßig die Möglichkeit zur Zusammenarbeit mit Gastchoreograf*innen. Die Absolvent*innen des Studiums entwickeln selbstbestimmt innovative Konzepte in Künstler*innen Kollektiven und wirken als mitkreierende Interpret*innen in zeitgenössischen Tanzproduktionen in regionalen und internationalen Kontexten.

Termine:

Donnerstag, 12. August 2021 um 18.30 Uhr in der Muthsamgasse, 1140 Wien

Freitag, 13. August 2021 um 20.00 Uhr in der Kurbadstraße, 1100 Wien



Didldum und Bidlabu



Die Musikerinnen Julia Wiszniewski, Marie-Luise Schottleitner und Ruth Hausensteiner lassen die Wienerlied-Kunst wiederaufleben. Die drei haben sich im Zuge eines Workshops bei Agnes Palmisano an der MUK kennengelernt und die Wiener Musik für sich entdeckt. Musikalisch ergänzt wird der Gesang mit für die Wiener Musik charakteristischen Instrumenten. Dabei erklingen neben bekannten Gassenhauern wie „Wien, du Stadt meiner Träume“ und „Schön ist so a Ringelspiel“ auch unbekannte und wiederentdeckte Wienerlied Schmankerln und Chansons.

Termin: Sonntag, 15. August 2021 um 20.00 Uhr in der Muthsamgasse, 1140 Wien



Alle weiteren Infos zum Kultursommer in Wien stehen online unter https://kultursommerwien.at/ zur Verfügung.

