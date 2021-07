Spatenstich für neue Leichenkammer und Obduktionseinheit auf dem Wiener Zentralfriedhof

Kooperation für Körperspendeprogramm der Sigmund Freud Privat Universität

Wien (OTS) - Am 26. Juli erfolgte der Spatenstich zum Baustart für die neue Leichenkammer 11 auf dem Wiener Zentralfriedhof mit einem hochmodernen Kühlraum, zudem wird eine Obduktionseinheit und eine Gedenkstätte für jene Menschen errichtet, welche ihren Körper in den Dienst der Wissenschaft stellen möchten und somit einen Dienst an der Gesellschaft erbringen. Die Gedenkstätte entsteht im Rahmen der Kooperation mit dem Körperspendeprogramm der Fakultät für Medizin der Sigmund Freud Privat Universität.

Zwtl. LK 11 auf dem Wiener Zentralfriedhof

Der topmoderne Kühlraum der neuen Leichenkammer bietet künftig eine Kapazität für mehr als 400 Särge. Bei der Planung wurde großes Augenmerk auf die Wirtschaftlichkeit und Klimaverträglichkeit gelegt. So arbeitet die Anlage energieautonom, da die Gebäude mittels Photovoltaikanlagen versorgt werden. Zudem wird in der Anlieferungszone eine Stromtankstelle für E-Mobilität errichtet. Ein smartes Lagerlogistiksystem bietet künftig Bestatter:innen einen Mehrwert. Auch wird dem Top-Thema Co2 Einsparungen und dem Kampf gegen den Klimawandel bei jedem neuen Projekt die höchste Priorität eingeräumt und ein großer Beitrag geleistet, um die Co2 Emissionen in der Stadt Wien weiter zu senken und auf smarte Umwelttechnologien zu setzen.

Die Fertigstellung der Anlage ist Mitte 2022 geplant.

Zwtl. Die Friedhöfe Wien und die Digitalisierungsoffensive

Die Friedhöfe Wien sind für das Funktionieren der Stadt Wien essentiell. Nicht nur in Krisensituation, wie in Pandemiezeiten, sondern auch für viele tausend Menschen, die ihre Liebsten auf einem unserer 46 Friedhöfe zur letzten Ruhe gebettet haben. Durch zahlreiche Innovationen, wie das „digitale Grab“, die Verstorbenensuche, die „Online-Grabsuche“ und vieles mehr, beweisen die Friedhöfe Wien Kund:innennähe. Durch die Digitalisierungsoffensive werden Kund:innen möglichst viele Wege abgenommen und eine Grabverlängerung kann beispielsweise bequem von Zuhause vor dem Computer über das „Digitale Grab“ abgewickelt werden. Erreichbar ist das Service für Friedhofskund:innen unter: friedhoefewien.at

Zwtl. Körperspendeprogramm

Für das Körperspendeprogramm der Fakultät für Medizin der Sigmund Freud Privat Universität (SFU) haben die Friedhöfe Wien, die Bestattung Wien und die SFU eine umfassende Kooperation vereinbart. Die Bestattung Wien hat langjährige Erfahrung im Umgang mit Körperspendern und der pietätvollen Abwicklung.

Dazu meint Prof. Alfred Pritz, Rektor der Sigmund Freud PrivatUniversität (SFU): " Das Körperspendeprogramm ist eine ausgezeichnete Ergänzung zur praxisnahen Ausbildung angehender Medizinerinnen und Mediziner im neuen Fakultätsklinikum der SFU und eröffnet allen, die das möchten die Möglichkeit, zum Fortschritt der Wissenschaft und zur Qualität des Gesundheitssystems beizutragen. Ich freue mich ganz besonders, dass die Bestattung Wien und die Friedhöfe Wien als starke Partner bei unserer Kooperation dabei sind."

Für Rückfragen zum neuen Körperspendeprogramm der SFU steht ab sofort Univ. Prof. Dr. Constantin Sora, Studiengangsleiter Bachelor Humanmedizin und Lehrstuhlinhaber für Anatomie an der SFU und Leiter des Körperspendeprogramms unter der Telefonnummer +43 699 14298588 zur Verfügung.

