TV-Tipp: „Ich und die Anderen“ - skurril, surreal, komisch (ab 29. Juli auf Sky Q)

David Schalkos Festival-Hit über die Kehrseiten erfüllter Wünsche

Wien (OTS) - FERNSEHFONDS AUSTRIA

„Pass auf mit dem, was Du Dir wünscht“ warnt überdeutlich David Schalkos neuer Sechsteiler „Ich und die Anderen“ auf Sky Q. Tristan (Tom Schilling) ist so gar nicht zufrieden mit seinem Leben, seiner Persönlichkeit und damit, wie andere ihn wahrnehmen. Plötzlich bekommt er die überirdische Chance, immer auf´s Neue seine Wünsche zu verwirklichen. Doch die Erfahrungen, von allen geliebt zu werden, endlich allein zu sein oder selbst alle anderen lieben zu können entpuppen sich jeweils als Albträume, die von David Schalko in surrealen, aufregenden und witzigen Bildern inszeniert sind.

Die vom FERNSEHFONDS AUSTRIA geförderte Sky Original-Serie „Ich und die Anderen“ begeisterte heuer im März das Berlinale Publikum, eröffnete im Juni das Sommer Special des Festivals mit einem Open-Air-Screening und feierte zwei Tage später seine Österreich-Premiere im Rahmen der Diagonale in Graz. Neben Tom Schilling standen unter anderen auch Mavie Hörbiger, Lars Eidinger, Katharina Schüttler und Martin Wuttke vor der Kamera.

Das Sky Original „Ich und die Anderen“ steht ab dem 29. Juli auf Sky Q zum Abruf bereit.

Fotos der Produktion unter https://www.rtr.at/IchUDA

Über den FERNSEHFONDS AUSTRIA

Der FERNSEHFONDS AUSTRIA, eingerichtet beim Fachbereich Medien der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR Medien), ist die größte Förderstelle für Fernsehproduktionen in Österreich. Das von der Bundesregierung zur Verfügung gestellte Budget beträgt jährlich 13,5 Mio. Euro. Weitere Informationen über den FERNSEHFONDS AUSTRIA unter https://www.rtr.at/FERNSEHFONDS.



