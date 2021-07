Huawei: GSMA GLOMO Award für „Nature Guardian“-Projekt

Für seinen herausragenden Beitrag zu den UN SDGs wurde das gemeinsame Projekt mit der Rainforest Connection zum Gewinner ernannt.

Wien (OTS) - Das Projekt „Nature Guardian“ von Rainforest Connection (RFCx) und Huawei setzt modernste Technologielösungen ein, um die Natur zu schützen, Abholzung zu verhindern und die Aufrechterhaltung der Artenvielfalt zu unterstützen. Für seinen Beitrag zu den UN-Nachhaltigkeitszielen (UN SDGs) erhielt das Projekt den GSMA 2021 GLOMO.

Weltweit versuchen Staaten und Organisationen, die Auswirkungen des Klimawandels zu bekämpfen. Modernste wissenschaftliche und technologische Lösungen können dabei unterstützen, vor allem aus der ICT-Industrie. Der GSMA GLOMO Award heb hervor, dass diese Industrie nicht nur den Planeten schützen, sondern dabei auch den wirtschaftlichen Wohlstand fördern kann.

Schalldaten zum Artenschutz

Die Nature Guardian-Lösung besteht aus solarbetriebenen Geräten, die mit Mikrofonen und Antennen ausgestattet sind. Diese sammeln Schalldaten und übertragen diese Informationen über drahtlose Netzwerke an die Cloud, wo sie mit Hilfe von KI analysiert und ausgewertet werden. Die Guardian-Geräte werden in zum Beispiel in Baumkronen platziert und können zwei Jahre lang rund um die Uhr Umgebungsgeräusche aus drei Quadratkilometern erfassen.

Wenn das Geräusch einer Bedrohung auftritt, z. B. einer Kettensäge, eines Lastwagens oder eines Schusses, wird ein Alarm ausgelöst und der Standort des Vorfalls an eine App übermittelt. Förster aus der Umgebung können direkt und nahezu in Echtzeit reagieren und einschreiten. Die Guardians können zudem die Forschung erleichtern, indem sie Daten über das Verhalten und die Verteilung von Wildtieren liefern.

Das Guardian-System ist bereits seit einigen Jahren in Betrieb und die Einsatzmöglichkeiten entwickeln sich laufend weiter. Von Regenwäldern über Berge bis hin zu Ozeanen kann das Guardian-System sowohl Geräusche von Wilderei und illegalen Abholzungen erkennen als auch natürliche Ökosysteme überwachen. Auf der Osa-Halbinsel in Costa Rica analysieren Guardians Klammeraffen und helfen Zoologen, die Lebensräume dieser wichtigen, aber gefährdeten Art besser zu verstehen. In Griechenland identifizieren Guardians das Geräusch der Schüsse von Wilderern im Nord-Pindus-Nationalpark, die die einheimische Balkan-Gämse - eine Antilopenart - bedrohen. Vor der Südküste Irlands identifiziert die Lösung die Geräusche von Walen und Delfinen, um deren Verbreitung zu untersuchen. Damit gelingt es die Lebensräume dieser Meeressäugetiere besser zu verstehen, sowie die Auswirkungen von stark befahrenen Schifffahrtswegen der Region auf diese Lebensräume zu mindern. In diesen Szenarien leisten die lokalen Mobilfunkanbieter aktive Unterstützung.

Beitrag zum Klimaschutz

Bis Ende 2020 waren Guardians in 18 Ländern im Einsatz. Die Menge an Wald, die dadurch gerettet wird, kann Prognosen zufolge die Kohlendioxid-Emissionen um 30 Millionen Tonnen ausgleichen, was der Einsparung von 6 Millionen Autos auf den Straßen oder dem Pflanzen von 400 Millionen Bäumen entspricht.

„ Ich fühle mich geehrt, diese Auszeichnung mit dem TECH4ALL-Projekt von Huawei zu gewinnen “, sagt RFCx-CEO und Gründer Topher White. „ Ich glaube, dass die Ecoakustik durch unsere Zusammenarbeit eine große Rolle beim Schutz der wertvollsten natürlichen Ressourcen und Ökosysteme des Planeten spielt und auch in Zukunft weiter dazu beitragen kann. “

Die Zusammenarbeit ist Teil der digitalen Inklusionsinitiative TECH4ALL von Huawei - ein langfristiger Aktionsplan, der sicherstellen soll, dass niemand in der digitalen Welt zurückgelassen wird. Mit dem Fokus auf Technologie, Anwendungen und digitalen Skills arbeitet Huawei mit Kunden und Partnern zusammen, um digitale Inklusion und nachhaltige Entwicklung in vier Bereichen zu fördern: Umwelt, Bildung, Gesundheit und Entwicklung.

Die Global Mobility Awards (GLOMO) sind die höchste Auszeichnung, die von der Mobilfunkbranche vergeben wird. Die GLOMOs wurden 1996 von der GSMA ins Leben gerufen und umfassen Kategorien wie mobile Technologie, Konnektivität, Industrieanwendungen und „Tech4Good“-Szenarien. Die Auszeichnung ist der maßgebliche Branchenpreis - die Oscars der Mobilfunkbranche - und wird in Abstimmung mit über 250 globalen Analysten, Medien und Experten vergeben.





