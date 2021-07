FPÖ – Kickl: Herzliche Gratulation an Anna Kiesenhofer zu Olympia-Gold!

Strategische Meisterleistung und unbändiger Siegeswille wurden belohnt

Wien (OTS) - „Wirklich sensationell und strategisch sehr überlegt hat die Rad-Amateurin Anna Kiesenhofer die Goldmedaille im Rad-Straßenrennen der Frauen gewonnen. Dazu die allerherzlichste Gratulation. Ganz Österreich ist heute sehr stolz auf ihre Leistung“, reagierte heute FPÖ-Bundesparteiobmann und Klubobmann NAbg. Herbert Kickl auf die erste rot-weiß-rote Medaille in Tokio.



„Anna Kiesenhofer hat mit einer mentalen und strategischen Weltklasseleistung die mit erfahrenen Top-Profis gespickte Konkurrenz überrumpelt, in einer langen Solofahrt enormen Siegeswillen beweisen und damit eine historische Goldmedaille für Österreich gewonnen. Diesen Erfolg kann man gar nicht hoch genug einschätzen, wenn man bedenkt, dass der letzte österreichische Goldmedaillengewinn bei einem Radstraßenrennen mittlerweile 125 Jahre zurückliegt“, so Kickl.

