ORF Burgenland: „Schottenberg unterwegs im Burgenland“

Autor und Reisender Michael Schottenberg auf Entdeckungsreise im Burgenland - Zu sehen ab 27. Juli in den Medien des ORF Burgenland

Eisenstadt (OTS) - In der neuen 7-teiligen ORF-Burgenland-Serie "Schottenberg unterwegs im Burgenland" entdeckt Autor Michael Schottenberg das Burgenland – aber auf außergewöhnliche Weise: Er fährt mit einer roten Vespa von Ort zu Ort und spürt die Besonderheiten des Landes auf. Zu sehen sind die Reiseberichte ab Dienstag, dem 27. Juli 2021, nach "Burgenland heute" um ca. 19.20 Uhr in ORF 2/B.

In Neumarkt an der Raab hat Michael Schottenberg Mario Baier getroffen - einen Tourguide, der seine Gäste auf abenteuerliche Kanufahrten auf der Raab begleitet und mit dem er über seinen Bezug zur Natur geredet hat. In Stinatz wollte er von Anna Stipsits, der Oma von Kabarettisten Thomas Stipsits, wissen, was eigentlich die Kopftuchmafia ist und warum ausgerechnet aus Stinatz so viele prominente Menschen kommen wie die Resetarits Brüder, Ernst Grandits oder Thomas Stipsits.

In Stoob hat Michael Schottenberg erfahren, warum es hier ein Töpfermuseum gibt, was ein Plutzer ist und dass das bauchige Tongefäß so wichtig bei der Feldarbeit war. Mit Touristenführerin Gertraud Ziniel hat er auf der Brücke von Andau über die Flüchtlingswelle 1956 geredet und warum ausgerechnet die Brücke in Andau ein Schlupfloch für viele Schutzsuchende aus Ungarn war.

In Breitenbrunn entdeckt Michael Schottenberg das aufsehenerregende Kunstprojekt „The Pitt“ von Künstler und Designer Peter Noever, in dem riesige Skulpturen in einen Dialog mit der Natur treten. Und die Burg Forchtenstein besucht Michael Schottenberg bei Nacht - ein besonderes Erlebnis im Dunkeln in die Kunstkammer und das Archiv zu blicken.

"Schottenberg unterwegs im Burgenland":

7 Folgen ab Dienstag, dem 27. Juni 2021, im Programm von Radio Burgenland und nach „Burgenland heute“, um ca. 19.20 Uhr, ORF 2 sowie auf burgenland.ORF.at

