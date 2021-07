AVISO Pressegespräch BM Mückstein und AK Anderl am 29. Juli: Armutskrise verhindern

Wien (OTS) - Das Corona-Virus hat eine Arbeitsmarkt- und Wirtschaftskrise im Land ausgelöst. Die Bundesregierung hat, auch in Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern, mit vielen Maßnahmen gegengesteuert. Nun gilt es, Probleme, die die Krise noch deutlich sichtbarer gemacht hat, in Angriff zu nehmen. Die Bundesregierung hat sich in ihrem Regierungsprogramm die Halbierung der Armut vorgenommen. Die Arbeiterkammer hat konkrete Vorschläge zur Senkung der Armut erarbeitet, insbesondere ein Paket gegen Kinderarmut.

Über aktuelle Maßnahmen der Bundesregierung und die Vorschläge der AK berichten Renate Anderl, Präsidentin der Bundesarbeitskammer und Wolfgang Mückstein, Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz in einer gemeinsamen Pressekonferenz.

