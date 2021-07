GRÜNE - TERMINE

Von 24.7. – 1.8.2021

Wien (OTS) -



Samstag, 24. Juli:

14.00 Uhr:

Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer besucht FOTOHOF. Ort: Inge-Morath-Platz 1-3, 5020 Salzburg

21.00 Uhr:

Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer besucht die Aufführung „Jedermann“. Ort: Domplatz 1, Salzburg

Sonntag, 25. Juli:

11.00 Uhr:

Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer nimmt am Festakt zur Eröffnung der Salzburger Festspiele 2021 teil. Ort: Felsenreitschule, Hofstallgasse 1, 5020 Salzburg

19.00 Uhr:

Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer nimmt an der Premiere „Richard the Kid & the King“ teil. Ort: Perner Insel Hallein, 5400 Hallein

Montag, 26. Juli:

11.00 Uhr:

Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler beim Spatenstich für das Nordische Zentrum Saalfelden. Ort: Schanzenanlage Uttenhofen, 5760 Saalfelden am Steinernen Meer

Ebenfalls 11.00 Uhr:

Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer bittet zur Verleihung des Österreichischen Staatspreises für Europäische Literatur an László Krasznahorkai. Ort: Solitär, Universität Mozarteum Salzburg, Mirabellplatz 1, 5020 Salzburg

18.00 Uhr:

Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer nimmt an der Premiere der Neuproduktion von „Don Giovanni“ teil. Ort: Großes Festspielhaus, Salzburg

21.15 Uhr:

Vizekanzler Werner Kogler beim Puls24-Sommergespräch

Dienstag, 27.Juli.:

08.30 Uhr:

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler besucht "Arche Noah" in Schiltern, Eröffnung einer neuen Gefrierkammer für Saatgut (Biodiversität. Ort: ARCHE NOAH, Obere Str. 40, 3553 Schiltern



09.00 Uhr:

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein besucht das Primärversorgungszentrum „Die Hausärzte - Ennser Allgemeinmediziner“. Ort: Kathreinstraße 19, 4470 Enns

12.00 Uhr:

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein besucht das Primärversorgungszentrum St. Pölten. Ort: Mathilde Beyerknecht-Straße 18, 3100 St. Pölten

Mittwoch, 28. Juli:

Sommerminister*innenrat:

10.30 Uhr: Eintreffen der Regierungsmitglieder (Foto- und Filmmöglichkeit)

11.00 Uhr: Beginn Minister*innenrat (Kameraschwenk)

12.15 Uhr: Pressekonferenz

Ab 12.00 Uhr : Mittagessen für Medienvertreter*innen

Ort: Schloss Reichenau, Schlossplatz 9, 2651 Reichenau an der Rax

Donnerstag, 29.Juli.:

10.00 Uhr:

Gemeinsame Pressekonferenz von Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein mit der Arbeiterkammer zum Thema Armutsbekämpfung. Ort: AK, Prinz-Eugen-Straße 20- 22 · 1040 Wien.

11.30 Uhr:

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler bei der Eröffnung des Karawankentunnels mit BM Vrtovec (Infrastrukturminister von Slowenien) und ÖBB-Vorstand Andreas Matthä. Ort: Karawankentunnel, Tunnel Südportal, 9183 Rosenbach



Freitag, 30. Juli:

20.00 Uhr:

Vizekanzler und Kulturminister Werner Kogler bei der Eröffnung des Festivals La Strada: "Me! Mussolini." von Leo Bassi. Ort: Orpheum, Oprheumgasse 8, Graz

Samstag, 31. Juli:

19.30 Uhr :

Vizekanzler und Kulturminister Werner Kogler beim Eröffnungskonzert des Steirischen Kammermusikfestivals „Alles Tango!“. Ort: Kasematten am Schlossberg Graz

Rückfragen & Kontakt:

Die Grünen

presse @ gruene.at