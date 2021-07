Toto: Doppeljackpot – 12.000 Euro für nächsten Dreizehner

Weiterhin Jackpot im ersten Rang Torwette

Wien (OTS) - Wenn man mit den Fußball-Olympia-Teams, der Conference League oder der Norwegischen Liga nicht so ganz vertraut ist, dennoch aber um den Toto Dreizehner mitspielen will, dann ist der Quicktipp gar keine so schlechte Variante. Das dachte sich wohl auch ein Tiroler, und er traf damit fast ins Schwarze. Für den Dreizehner hat es nicht gereicht, aber er erzielte den einzigen Zwölfer der Runde und gewann damit mehr als 1.800 Euro.

Gescheitert ist er, oder besser gesagt, der Computer an Spiel 13, rechnete also nicht mit dem Sieg Australiens über Argentinien beim olympischen Turnier.

Der Dreizehner-Topf blieb also zum zweiten Mal in Folge verschlossen, und in der nächsten Runde wartet ein Doppeljackpot, bei dem es um rund 12.000 Euro gehen wird.

In der Torwette gab es zum wiederholten Male keine fünf richtigen Ergebnisse, und so geht der Jackpot in eine weitere Runde. Im Topf liegen bereits deutlich mehr als 40.000 Euro.

Annahmeschluss für die Runde 29B ist am Samstag um 16.50 Uhr.

Quoten der Toto Runde 29A

DJP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 8.262,06 – 12.000 Euro warten 1 Zwölfer zu EUR 1.826,50 2 Elfer zu je EUR 202,90 35 Zehner zu je EUR 23,10 201 5er Bonus zu je EUR 1,60

Der richtige Tipp: 1 X 1 1 1 / X 1 X 1 1 1 1 2 2 1 2 X X

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 44.274,96 Torwette 2. Rang: 3 zu je EUR 111,60 Torwette 3. Rang: 34 zu je EUR 12,30 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 149.406,52

Torwette-Resultate: 2:1 1:1 +:1 2:0 +:1

