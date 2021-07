ASKÖ-Jubiläum: seit 70 Jahren im Zeichen der Jugend

Wien (OTS) - 1951 fand sie zum ersten Mal in Obertraun statt, heuer feiert die traditionelle ASKÖ-Jugendsportwoche ihr 70-jähriges Jubiläum.

Die Jugendsportwoche ist im Mittelpunkt von vielen Sportcamps, die der Dachverband ASKÖ seit Jahrzehnten in Ferienzeiten bundesweit organisiert.

Knapp 100 Jugendliche verbringen bei der Jugendsportwoche jedes Jahr im Juli eine Woche im Bundessport- und Freizeitzentrum Obertraun, um in diversen Sportarten einzeln, aber auch übergreifend zu trainieren. Heuer fand die ASKÖ-Jugendsportwoche von 18. bis 24. Juli statt, vertreten waren diesmal Judo, Leichtathletik, Tischtennis, Volleyball sowie Handball-Individual. Insgesamt absolvierten die jungen Sportlerinnen und Sportler mehr als 14 Einheiten in ihren Kernsportarten sowie einige Athletikeinheiten.

Zum besonderen Fixpunkt gehört seit vielen Jahren der Mittwochnachmittag mit seinen verschiedenen Ausflugsprogrammen: Schiffsfahrt über den Hallstättersee, Besuch von Hallstatt, Wanderung zur Eisriesenhöhle.

Der Donnerstag stand diesmal dann ganz im Zeichen des 70-Jahre-Jubiläums. Am Vormittag hatten die Jugendlichen die Möglichkeit die Sportart Biathlon auszuprobieren. Während nachmittags in den jeweiligen Kernsportarten trainiert wurde, trafen auch schon die ersten Ehrengäste für das abendliche Grillfest ein: ASKÖ-Präsident Hermann Krist, Obertrauns Bürgermeister Egon Höll, ASKÖ-Generalsekretär Michael Maurer, die langjährige Campleiterin und ASKÖ-Präsidiumsmitglied Sonja Spendelhofer sowie ASKÖ-Sportabteilungsleiter Matthias Lindner ließen es sich nehmen, auf 70 Jahre ASKÖ-Jugendsportwoche mit BSFZ-Geschäftsführer Andreas Holzinger anzustoßen. Krist bedankte sich beim BSFZ für die gute Zusammenarbeit und das Engagement über all die Jahre sowie auch bei Hermann Kendler, der bereits seit 1983 Teil dieser Woche ist! Zum Ausklang des Abends gab es eine Jubiläumstorte.

Hermann Krist: "Dass ein Sportverband seit 70 Jahren permanent neben der Vereinsunterstützung Sportcamps für Nachwuchssportler:innen organisiert, ist sicher einzigartig. Für die zentrale Jugendsportwoche ist Obertraun ein perfekter Platz, hier waren schon so viele Top-Sportgrößen. Daher sind wir stolz, dass dieses BSFZ so lange unser Partner ist."

