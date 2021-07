WKÖ-Kraus-Winkler: „Sicherheit und Bedacht in der gemeinsamen Gestaltung des Restarts der Hotellerie“

Sommersaison für heimische Hotellerie gut angelaufen – 3G-Nachweis fixer Bestandteil bei Check-In - Anreize zur Steigerung der Durchimpfungsrate

Wien (OTS) - „Österreichs Sommertourismus ist gut in die Saison gestartet. Die Buchungslage für die kommenden Wochen bis Ende August zeigt, dass Urlaub in Österreich sehr gut nachgefragt wird“, sagt Susanne Kraus-Winkler, Obfrau des Fachverbandes Hotellerie in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Auch die Anwendung und Kontrolle der 3G-Regel funktioniert in der heimischen Hotellerie: „Der 3G-Nachweis ist für unsere Gäste sowohl aus dem Inland als auch aus dem Ausland fixer Bestandteil beim Check-In. Gleichzeitig ist die strikte und konsequente Anwendung der 3G-Regel sowie deren Kontrolle natürlich auch über den Sommer hinaus die Voraussetzung, dass wir eine Herbst- und Wintersaison haben werden und es nicht zu Reisewarnungen und Quarantänen kommt.“

Angesichts wieder steigender Corona-Infektionszahlen in Österreich plädiert sie dafür, in der Pandemiebekämpfung weiter mit Bedacht vorzugehen und bisher gesetzt Maßnahmen und deren Auswirkungen zeitnah zu beobachten. Im Sinne der Sicherheit und Eindämmung des Virus sei aus Sicht der Hotellerie eine gezielte Ansprache von Zielgruppen zur Steigerung der Durchimpfungsrate sinnvoll.

„Faktum ist, dass wir Corona nur gemeinsam in den Griff bekommen. Es gilt jetzt sorgsam mit der Öffnung umzugehen und sie in fairer Weise gemeinsam erfolgreich zu gestalten. Denn nur so kann gewährleistet werden, dass die Branchen ihre Dienstleistungen weiterhin erbringen können, Arbeitsplätze erhalten bleiben und die Wirtschaft nicht durch einen möglichen neuen Lockdown unnotwendiger Weise belastet wird“, so Kraus-Winkler. (PWK374/JHR)

