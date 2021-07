Jens Kleemann von Ously Games im Interview - ein neuer Stern am deutschen Casino-Himmel? (FOTO)

Berlin (ots) - In einer exklusiven Serie über aufstrebenden Spielautomatenhersteller, Online Casino Betreiber und anderweitige Glücksspielunternehmen aus dem deutschsprachigen Raum wird sich heute alles um die Ously Games GmbH drehen.

Bislang sorgte das Unternehmen aus Frankfurt am Main vor allem im Bereich des Social Gaming für Furore. Ob im Zuge der baldigen Neuregulierung des Glücksspiels in Deutschland nun auch der Sprung in die Online Spielotheken mit Echtgeld gewagt wird, beantwortet uns nun Jens Kleemann, Geschäftsführer der Ously Games GmbH.

Jens Kleemann auf Casino Plus Bonus: "Wir fahren mit der Ously Games GmbH ja zweigleisig. Zum einen mit dem nicht lizenzpflichtigen Social Gaming und zum anderen mit dem lizenzierten Glücksspiel. Hier bleibt abzuwarten, ob die deutsche Regierung die Regulierung auch hinbekommt. Denn eine zu hohe Besteuerung tötet den Markt, bevor er entstehen kann"

Teil der Firmen-Strategie von Ously Games ist es, den Kunden nicht nur ein motivierendes Spielerlebnis, sondern auch das umfangreichste Portfolio an *echten* und *bekannten* Automatenspielen anbieten zu können. Mit aktuell +2000 hochwertigen Slotgames, unter anderem von Gamomat, Microgaming, NetEnt und Pragmatic Play auf der Plattform scheint das auch bereits gelungen. Damit unterscheidet sich Ously ganz klar von anderen Anbietern, die lieber auf kostengünstigere Selbstentwicklungen setzen.

Über Ously Games: "Las Vegas meets Frankfurt am Main" - Plattform übergreifende Games-Services für Millionen Spieler auf der ganzen Welt. Langjährige Branchenerfahrung und eigene Backend-Solution "SeriOUSLY1.0" machen den Unterschied.

Über Casino Plus Bonus: Seit 2007 das führende Casino Portal mit Nachrichten, Info und Service rund um Geld Spiele in deutscher und englischer Sprache.

