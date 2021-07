Volkshilfe NÖ: Kinderarmut abschaffen

Existenzsicherung für armutsbetroffene und -gefährdete Kinder und Jugendliche in der Pandemie

Wiener Neustadt (OTS) - „Wir haben das Projekt ‚Existenzsicherung‘ ins Leben gerufen“, erklärt der Präsident der Volkshilfe Niederösterreich Ewald Sacher, „das bedeutet, dass einmal im Monat 100 Euro pro Kind für ein ganzes Jahr ausgezahlt werden.“ Das Projekt wird von einer Sozialarbeiterin begleitet. Das Kontingent ist begrenzt.

„Alle Familien, die in Niederösterreich wohnen und deren Einkommen unter der Armutsgefährdungsschwelle liegt, können um Unterstützung ansuchen“, informiert Geschäftsführer Gregor Tomschizek, „die Kinder und Jugendlichen müssen unter 18 Jahre alt sein.“ Einsendeschluss für die nächste Einreichung ist Mittwoch, 28. Juli 2021. Ziel ist die Lebenslage der Familien nachhaltig zu verbessern.

Details zu der Einkommensgrenze, Antragsformular usw. finden Sie hier:

bit.ly/2UZOzyx bzw. www.noe-volkshilfe.at

Die Volkshilfe möchte Kinderarmut in Österreich abschaffen. Seit der Pandemie gibt es besonders viele Kinder und Jugendliche, die von Armut betroffen sind – auch in Niederösterreich.

Kinderarmut hat viele Dimensionen – etwa soziale, gesundheitliche, materielle und kulturelle Ausschlüsse und Herausforderungen. Sie führt zu verringerten Chancen und Perspektiven für Kinder und Jugendliche.

Das Projekt „Existenzsicherung für armutsbetroffene und armutsgefährdete Kinder und Jugendliche in der Pandemie“ soll dazu beitragen, Kinder und Jugendliche, die in der Corona-Krise in Armut und Ausgrenzung leben, finanziell zu unterstützen und damit neue Handlungsräume und -optionen öffnen, um die Folgen eines Aufwachsens in Armut abzumildern.

