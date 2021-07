Kostenlose PCR-Tests auch bei niedergelassenen Ärzten – in Spitzenqualität und absolut zuverlässig

Auch in den Ordinationen wird es künftig kostenlose PCR-Testungen geben – mit einem großen Vorteil, betont die Bundeskurie niedergelassene Ärzte der ÖÄK.

Wien (OTS) - „Im Sinne einer österreichweiten Versorgung mit PCR-Testangeboten ist es natürlich ein folgerichtiger Schritt, dass künftig auch in den Ordinationen der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte kostenlose PCR-Tests angeboten werden“, betont Edgar Wutscher, Obmann der Sektion Allgemeinmedizin der Österreichischen Ärztekammer: „PCR-Testungen im niedergelassenen Bereich liefern effektive Ergebnisse, welche dann 72 Stunden gültig sind. In Zusammenarbeit mit den Labors sind die Ergebnisse in den überwiegenden Fällen innerhalb von 24 Stunden lieferbar.“

„Die korrekte Durchführung durch niedergelassene Ärzte vor Ort wird auch bei den PCR-Tests für höchstmögliche Aussagekraft sorgen“, erklärt Wutscher.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Ärztekammer

Mag. Sascha Bunda

Öffentlichkeitsarbeit

+ 43 1 514 06-3341

s.bunda @ aerztekammer.at

www.aerztekammer.at