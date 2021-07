REMINDER: AK/ÖGB Pressegespräch am 27. Juli: Immer weniger Frauen schaffen es gesund in die Pension!

Wien (OTS) - In Österreich wechselt nur jede zweite Frau direkt aus der Erwerbsarbeit in die Pension. Das ist das Ergebnis einer von der AK Wien bei WIFO und FORBA in Auf-trag gegebenen Studie. Ein großer Teil der Unternehmen schafft es demnach nicht, den Frauen adäquate Beschäftigungsmöglichkeiten zu bieten. Angesichts des ab 2024 steigenden Pensionsantrittsalters für Frauen ist das eine alarmierende Zahl. Über weitere Ergebnisse der Studie und welche Arbeitsbedingungen es braucht, um Altersarmut bei Frauen zu verhindern, informieren Sie:

Renate Anderl, AK Präsidentin

Korinna Schumann, ÖGB Vizepräsidentin und Frauenvorsitzende Christine Mayrhuber, Studienautorin, WIFO

Ingrid Mairhuber, Studienautorin FORBA

