Partnerschaft mit Mühlviertler Hopfenbaugenossenschaft verlängert

Die Brau Union Österreich sichert mit langfristigen Kooperationen, dass fast der gesamte Hopfenbedarf mit Rohstoffen aus Österreich abgedeckt werden kann.

Mühlviertel (OTS) - Die Partnerschaft zwischen der Mühlviertler Hopfenbaugenossenschaft und der Brau Union Österreich besteht schon lange äußerst erfolgreich. Mit Stefan Hofer, dem neuen Obmann der Mühlviertler Hopfenbaugenossenschaft, wurde die langfristige Kooperation nun erneut bekräftigt und vertraglich für die nächsten fünf Jahre sichergestellt.



Die Hopfenbaugenossenschaft wird von 44 Betrieben gebildet, die Hopfenbauern bewirtschaften eine Fläche von über 150 Hektar. Bis zu 140.000 Kilo Aroma- und Bitterhopfen der jährlichen Ernte wird an die Brau Union Österreich geliefert.



Somit wird beispielsweise in der oberösterreichischen Brauerei Zipf ausschließlich mit dem regionalen Mühlviertler Hopfen gebraut und auch die Linzer Brauerei, die derzeit gerade gebaut wird, wird künftig Mühlviertler Hopfen verwenden. Darüber hinaus profitieren noch weitere Brauereien in Österreich von der guten Hopfenqualität aus dem Mühlviertel, um bestes Bier aus Österreich für die österreichischen Bierliebhaber zu brauen.



„Durch diese langfristige Partnerschaft mit der Mühlviertler Hopfenbaugenossenschaft und einer ebenso langjährigen Kooperation mit Hopfenbauern im südsteirischen Leutschach können wir nahezu unseren gesamten Hopfenbedarf, je nach Erntemengen bis zu 95 Prozent, mit Rohstoffen aus Österreich abdecken. Die Seele des Bieres, Hopfen gibt dem Bier sein Aroma, ist somit österreichisch. Wir brauen regionale Biere mit regionalen Rohstoffen aus Österreich und schonen durch kurze Transportwege zudem die Umwelt“, ist Klaus Schörghofer, Vorstandsvorsitzender der Brau Union Österreich auf die regionalen Partnerschaften stolz.



Über die Brau Union Österreich

Über 5,0 Mio. HL Bier setzt die Brau Union Österreich in einem Jahr ab – mit fünfzehn führenden Biermarken, über 100 Biersorten und laufenden Innovationen. Das Unternehmen steht sowohl für Internationale Premium-Brands wie Heineken, Desperados und Sol, die Cider-Marken Strongbow und Stibitzer, das neue Hard Seltzer Pure Piraña, österreichweit verbreitete Top-Marken wie Gösser, Schwechater, die Weizenbiermarke Edelweiss und das alkoholfreie Schlossgold sowie Marken mit starker regionaler Bedeutung wie Zipfer, Puntigamer, Wieselburger, Kaiser, Schladminger, Reininghaus, Villacher und Fohrenburger. 2.700 Mitarbeiter in ganz Österreich sorgen dafür, dass rund 49.000 Kunden und Millionen Bierliebhaber im ganzen Land mit Bier versorgt werden. Dass die Brau Union Österreich dabei auf beste Rohstoffe, höchste Qualität und nachhaltige Produktion – sowohl im Umwelt- als auch im gesellschaftlichen Bereich – setzt, versteht sich von selbst. Dafür wurde die Brau Union Österreich mit dem Prädikat „GREEN BRAND“ ausgezeichnet. Seit 2003 ist die Brau Union Österreich Teil der internationalen HEINEKEN-Familie.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Dr. Gabriela Maria Straka, EMBA

Mitglied des Management Boards

Director Corporate Affairs & CSR

Pressesprecherin

Diplom-Biersommelière

Tel.: 0732 6979 2670

E-Mail:g.straka @ brauunion.com

www.brauunion.at



Ruth Dunzendorfer, MA

Kommunikation/PR

Tel.: 0732 6979 2693

E-Mail:r.dunzendorfer @ brauunion.com

www.brauunion.at