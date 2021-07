EANS-Kapitalmarktinformation: Wienerberger AG / Erwerb und/oder Veräußerung eigener Aktien gemäß § 119 Abs. 9 BörseG

Wienerberger AG: Mögliche Veräußerung von bis zu 2.500.000 Stück eigener Aktien

Veröffentlichung gemäß § 65 Abs 1a AktG, § 119 Abs 9 BörseG 2018 iVm § 5 Veröffentlichungsverordnung 2018

Wie mit Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Art. 17 MAR vom 21. Juli 2021 bekannt gegeben, hat der Vorstand der Wienerberger AG beschlossen, den Verkauf von bis zu 2.500.000 eigenen Aktien (ISIN AT0000831706), dh von bis zu rund 2,2% des Grundkapitals an der Gesellschaft, an institutionelle Investoren mittels eines beschleunigten Privat-Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding-Verfahrens) und unter Ausschluss des Kaufrechts (Bezugsrechts) bestehender Aktionäre zu evaluieren.

Grundlage einer allfälligen Veräußerung der eigenen Aktien ist die Verwendungsermächtigung (Wiederverkaufsermächtigung) für eigene Aktien der 151. ordentlichen Hauptversammlung der Wienerberger AG vom 5. Mai 2020 zu Tagesordnungspunkt 9. Die Gesellschaft veröffentlicht dazu in Entsprechung gesetzlicher Vorgaben am 23. Juli 2021 einen Bericht über den Ausschluss des Kaufrechts (Bezugsrechts) in Zusammenhang mit der möglichen Veräußerung eigener Aktien auf ihrer im Firmenbuch eingetragenen Website. Der genaue Zeitpunkt und die Bedingungen der Durchführung einer allfälligen Transaktion hängen insbesondere vom Kapitalmarktumfeld, dem Kaufinteresse potenzieller Investoren sowie von der Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft ab, welche frühestens nach Ablauf von 2 Wochen ab Veröffentlichung des vorgenannten Berichts erteilt werden kann.

Zur möglichen Veräußerung der eigenen Aktien werden die nachfolgenden Angaben gemäß § 5 Abs 2 Veröffentlichungsverordnung 2018 bekannt gemacht:

Verwendung eigener Aktien:

Tag des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung nach § 65 Abs. 1 Z 8 AktG:

5. Mai 2020 (Beschluss am 5. Mai 2020 veröffentlicht)

Beginn und voraussichtliche Dauer der Veräußerung: Eine Veräußerung im Zuge eines beschleunigten Privat-Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding-Verfahren) findet frühestens am ersten Börsehandelstag nach Ablauf der Mindestfrist von zwei Wochen nach Veröffentlichung des Vorstandsberichts (§§ 65 Abs 1b iVm 171 Abs 1 iVm 153 Abs 4 AktG) vom 23. Juli 2021, d.h. frühestens am Montag, 9. August 2021, und bis längstens 30. September 2021 statt.

Aktiengattung: Inhaberaktien (ISIN AT0000831706)

Beabsichtigtes Volumen der Veräußerung: bis zu 2.500.000 Stück eigene Aktien der Wienerberger AG (bis zu rund 2,2% des Grundkapitals der Wienerberger AG)

Höchster und niedrigster zu erzielender Gegenwert je Aktie: Falls eine Aktienplatzierung durchgeführt wird, erfolgt die Festlegung des Ausgabebetrags (Veräußerungspreises) der Aktien auf Grundlage des beschleunigten Privat-Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding-Verfahren). Zu den Pflichtangaben gemäß § 5 Abs 2 Veröffentlichungsverordnung 2018 wird für eine Veräußerung ein niedrigster zu erzielende Gegenwert mit EUR 28,- je Aktie und der höchste zu erzielende Gegenwert mit EUR 40,- je Aktie mitgeteilt.

Art der Veräußerung: Außerbörslich im Rahmen eines beschleunigten Privat-Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding-Verfahren) an institutionelle Investoren.

Zweck der Veräußerung: Der Verkaufserlös aus einer allfälligen Transaktion könnte unter anderem zur Nutzung von Wachstumschancen im Bereich Wasser- und Energiemanagement innerhalb der Wienerberger Piping Solutions sowie zu allgemeinen Unternehmenszwecken eingesetzt werden.

Allfällige Auswirkungen der Veräußerung auf die Börsenzulassung der Aktien:

Keine.

Hinweis gemäß § 5 Abs 4 Veröffentlichungsverordnung 2018: Die gemäß § 7 Veröffentlichungsverordnung 2018 zu veröffentlichenden Details von durchgeführten Transaktionen sowie allfällige gemäß § 6 Veröffentlichungsverordnung 2018 zu veröffentlichende Änderungen werden auf der Internetseite der Wienerberger AG (www.wienerberger.com/de/investoren/corporate-governance.html [http://www.wienerberger.com/de/investoren/corporate-governance.html]) veröffentlicht.

Hinweise:

Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung gemäß § 65 Abs 1a AktG, § 119 Abs 9 BörseG 2018 iVm § 5 Veröffentlichungsverordnung 2018.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf der hierin erwähnten Aktien in irgendeiner Rechtsordnung, einschließlich der Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan, dar. Diese Mitteilung wurde ausschließlich zum Zweck der Einhaltung zwingender Rechtsvorschriften erstellt. Die hierin enthaltenen Informationen dürfen nicht in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung unzulässig ist, und alle Empfänger werden gebeten, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese zu beachten.

Eine allfällige Veräußerung der hierin genannten Aktien durch die Wienerberger AG wird nur in Übereinstimmung mit allen anwendbaren gesellschafts- und wertpapierrechtlichen Vorschriften erfolgen, einschließlich des Ablaufs der gesetzlichen Frist für den Ausschluss des Kaufrechts bestehender Aktionäre und der Einholung der erforderlichen gesellschaftsrechtlichen Zustimmungen.

Im Fall der Durchführung einer allfälligen Transaktion werden die hierin erwähnten Aktien ausschließlich unter Inanspruchnahme von Ausnahmen von der Prospekt- und Registrierungspflicht in allen Rechtsordnungen, einschließlich der Europäischen Union und der Vereinigten Staaten von Amerika, angeboten oder verkauft werden.

