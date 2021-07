130. Kanton-Messe findet online und offline statt

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Die 130. chinesische Import- und Exportmesse (Kanton-Messe) wird zwischen dem 15. Oktober und dem 3. November 2021 in einem kombinierten Format, sowohl online als auch offline, stattfinden. Diese Veranstaltung der Kanton-Messe umfasst 51 Ausstellungsbereiche, die sich auf 16 Produktkategorien verteilen, sowie eine ausgewiesene "Zone zur Belebung des ländlichen Raums", in der Produkte aus verschiedenen ländlichen Gebieten Chinas präsentiert werden, und steht Besuchern sowohl virtuell als auch persönlich offen.

Die Ausstellung vor Ort wird weiterhin im gewohnten dreiphasigen Format stattfinden, wobei jede Phase 4 Tage dauert. Die Gesamtausstellungsfläche beträgt 1,185 Millionen Quadratmeter und es werden rund 60.000 Standardstände erwartet, die diese riesige Fläche füllen. Chinesische Vertreter ausländischer Organisationen und Unternehmen sowie einheimische Einkäufer sind herzlich eingeladen, die Messe zu besuchen. Die Online-Ausstellungswebsite der Messe hat eine innovative Funktionalität entwickelt, die nahtlos mit der Veranstaltungsfläche vor Ort verbunden ist und es ermöglicht, dass immer mehr Besucher die Offline-Version der Messe besuchen.

Die Kanton-Messe ist eine umfassende internationale Handelsveranstaltung mit der längsten Geschichte, dem größten Umfang, der umfassendsten Vielfalt an Exponaten und dem größten Geschäftsumsatz in China. Da in diesem Jahr das hundertjährige Bestehen der Kommunistischen Partei Chinas gefeiert wird, ist die 130. Kanton-Messe von großer Bedeutung. Das Handelsministerium wird eng mit der Provinzregierung von Guangdong zusammenarbeiten, um die verschiedenen Pläne zu verbessern und voranzutreiben, einschließlich der Organisation der Ausstellung und der Feierlichkeiten sowie der weiteren Festigung der Rolle der Kanton-Messe als Plattform für eine umfassende Entwicklung, während gleichzeitig die beeindruckenden Erfolge bei der Prävention und Kontrolle von COVID-19 konsolidiert werden.

Aus der Perspektive der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung wird die Messe dazu dienen, das neue nationale Entwicklungsmuster zu unterstützen, das den inländischen Wirtschaftskreislauf als Hauptstütze sieht, während sich der inländische und der internationale Wirtschaftskreislauf gleichzeitig gegenseitig verstärken.

Chinesische und internationale Unternehmen sind herzlich eingeladen, das Großereignis der 130. Kanton-Messe zu besuchen. Gemeinsam können alle dazu beitragen, eine bessere Zukunft zu schaffen.

Chinesisches Außenhandelszentrum

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1578593/1.jpg

Chloe Cai

Tel.: +86-20-8913 8622

E-Mail: caiyiyi @ cantonfair.org.cn