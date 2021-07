Lotto: Niederösterreicher gewinnt Doppeljackpot mit 2,2 Mio. Euro

Doppeljackpot beim Joker – 500.000 Euro warten

Wien (OTS) - Ein Spielteilnehmer aus Niederösterreich und der Zufallszahlengenerator der Österreichischen Lotterien bildeten das „Winning Team“ der Lotto Runde vom vergangenen Mittwoch: Denn der Industrieviertler knackte per Quicktipp den Doppeljackpot im Alleingang und gewann damit mehr als 2,2 Millionen Euro. Der Computer platzierte dabei die „sechs Richtigen“ in den zweiten von fünf gespielten Tipps.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl waren fünf Spielteilnehmer erfolgreich:

Zwei Steirer, ein Burgenländer, ein Vorarlberger und ein win2day-User gewannen jeweils rund 24.400 Euro.

LottoPlus

Bei LottoPlus blieb ein Sechser aus, was, da die Gewinnsumme auf die Fünfer aufgeteilt wurde, die Gewinnquote von 47 Spielteilnehmern auf mehr als 7.000 Euro erhöhte. Beim LottoPlus Sechser am Sonntag geht es um rund 200.000 Euro.

Joker

Beim Joker gab es wohl eine in Wien gespielte Lotto Quittung mit der richtigen Ziffernkombination, allerdings war nicht das „Ja“ beim Joker angekreuzt. Somit gab es zum zweiten Mal in Folge keinen Joker Gewinner, und am Sonntag wartet ein Doppeljackpot, bei dem es um rund eine halbe Million Euro geht.

TopTipp

Zwei Wiener nutzten die derzeit laufende Aktion bei TopTipp, wo alle Gewinne um 50 Prozent erhöht werden. Beide waren mit einem 4er-Tipp erfolgreich; also alle vier jeweils von ihnen getippten Zahlen waren unter den „sechs Richtigen“, was ihnen jeweils 5.250 Euro brachte. Noch bis Sonntag, 1. August werden alle TopTipp Geldgewinne um 50 Prozent erhöht.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 21. Juli 2021

1 Sechser zu EUR 2.255.820,60 5 Fünfer+ZZ zu je EUR 23.382,20 80 Fünfer zu je EUR 1.594,20 256 Vierer+ZZ zu je EUR 149,40 4.545 Vierer zu je EUR 46,70 6.483 Dreier+ZZ zu je EUR 14,70 74.790 Dreier zu je EUR 5,10 226.100 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 7 12 28 31 35 40 Zusatzzahl 19

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 21. Juli 2021

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 47 Fünfer zu je EUR 7.025,10 2.762 Vierer zu je EUR 20,20 43.886 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 10 12 20 29 31 43

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 21. Juli 2021

DJP Joker, im Topf bleiben EUR 388.352,87 – 500.000 Euro warten 12 mal EUR 8.800,00 99 mal EUR 880,00 997 mal EUR 88,00 9.858 mal EUR 8,00 96.701 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 1 9 8 1 2 4

