IKEA unterstützt Volkshilfe mit Benefizkonzert der österreichischen Erfolgsband WANDA am 6. August

Gemeinsames Engagement von IKEA und Volkshilfe im Bereich Kinderarmut abschaffen wird fortgesetzt

Wien (OTS) - IKEA Österreich lädt am 6. August auf YouTube zu einem Benefizkonzert mit der österreichischen Erfolgsband WANDA. Im Rahmen dessen spendet IKEA 35.000 Euro an die Volkshilfe für den Kampf gegen Kinderarmut.

Home Stage Konzert für den guten Zweck

Das Konzert wurde auf der Baustelle des neuen IKEA Wien Westbahnhof aufgezeichnet und ist am 6. August um 20 Uhr am YouTube Kanal von IKEA Österreich zum ersten Mal zu sehen. Das digitale Format der IKEA Home Stage trotzte bereits im letzten Jahr erfolgreich der Pandemie, mit einem Konzert von Voodoo Jürgens. Infos zum WANDA Konzert und erste Eindrücke gibt es auf IKEA.at/HomeStage

„Wir freuen uns über die gemeinsamen Projekte mit IKEA Österreich, die unsere Arbeit im Bereich Kinderarmut abschaffen seit letztem Jahr großzügig unterstützen. Auch dieses Jahr gehen unsere gemeinsamen Bemühungen weiter, armutsbetroffenen Kindern in Österreich ein sorgenfreies Wohnen in einem kindgerechten Zuhause zu ermöglichen.“, berichtet Erich Fenninger, Direktor der Volkshilfe Österreich.

„Es darf nicht sein, dass Kinder in einem Land wie Österreich in Armut leben müssen. Mit dem IKEA Home Stage Konzert möchten wir auf dieses wichtige Thema aufmerksam machen und die Zuseher:innen durch die Musik von WANDA dazu animieren, an die Volkshilfe zu spenden“, so Alpaslan Deliloglu, Country Manager und Chief Sustainability Officer IKEA Österreich.

„Es ist uns eine helle Freude auf einer Baustelle zu spielen, nach so vielen schwierigen Monaten, in denen die Welt und unser Leben eine Baustelle war. Wir hoffen, das Konzert bringt ein großes Stück Rock 'n' Roll zurück und bringt ordentlich Spenden für die Volkshilfe und das Projekt Kinderarmut abschaffen. Danke IKEA für diesen Rahmen, Amore!", freut sich auch WANDA.

Während IKEA die Volkshilfe im Rahmen des Konzerts mit 35.000 Euro großzügig unterstützt, können auch alle Zuseher*innen das Projekt Kinderarmut abschaffen fördern. Gespendet werden kann unter: www.volkshilfe.at/kinderarmut

„Ein riesiges Dankeschön an IKEA und an WANDA, die dem Thema Kinderarmut mit diesem Konzert eine starke Stimme geben. Wir werden gehört. Wir machen weiter. Gemeinsam können wir Kinderarmut abschaffen.“, so Erich Fenninger.





Rückfragen & Kontakt:

Volkshilfe Österreich

Ruth Schink

+43 676 83 402 222

ruth.schink @ volkshilfe.at