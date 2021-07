MEDIENEINLADUNG Festspielempfang IV-Salzburg, Freitag, 30. Juli 2021

Festspielempfang 2021

der Industriellenvereinigung Salzburg gemeinsam mit den Salzburger Festspielen am Freitag, 30. Juli 2021, 17:30 – 20:30 Uhr, in das Restaurant M32 am Mönchsberg (Museum der Moderne), Salzburg.

Beim traditionellen Festspielempfang erwarten wir in diesem Jahr rund 300 Gäste aus Industrie, Politik und Kultur. Künstler aus aktuellen Produktionen der Salzburger Festspiele werden ebenso wieder mit dabei sein. Nach den Begrüßungsstatements stehen der Gedankenaustausch sowie das Netzwerken in der einzigartigen Atmosphäre über den Dächern der Salzburger Altstadt im Mittelpunkt des Empfanges.

Ihre Teilnahme zugesagt haben u.a.:

Dr. Wilfried Haslauer (Landeshauptmann Salzburg)

Georg Knill (Präsident Industriellenvereinigung)

Mag. Dr. Martin Kocher (Bundesminister für Arbeit)

Mag. Karoline Edtstadler (Bundesministerin für EU und Verfassung im Bundeskanzleramt)

Wir – allen voran Dr. Helga Rabl-Stadler (Präsidentin der Salzburger Festspiele) und Dr. Peter Unterkofler (Präsident der Industriellenvereinigung Salzburg) – freuen uns, Sie beim Festspielempfang zu begrüßen. Fotos von unserem Empfang sowie Pressetext stellen wir auch in diesem Jahr gerne zur redaktionellen Verwendung zur Verfügung.

Zusage erforderlich!

Medieneinladung IV-Salzburg Festspielempfang am 30. Juli 2021



Datum: 30.7.2021, 17:30 - 20:30 Uhr



Ort:

Museum der Moderne Salzburg

Mönchsberg 32, 5020 Salzburg



