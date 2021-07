Start der Flughafen-Info-Aktion der AK Niederösterreich am 30. Juli

Foto- und Drehtermin mit AK Niederösterreich-Präsident Markus Wieser

St. Pölten (OTS) - Nachdem vergangenes Jahr aufgrund der Coronakrise viele Urlaube ins Wasser gefallen sind, freuen sich heuer viele ganz besonders auf ihre Auszeit mit Sonne, Strand und Meer. Dabei läuft aber leider nicht immer alles glatt - verschmutzte Zimmer, Baulärm oder andere Mängel können die verdiente Erholung zunichtemachen. Wie man auf böse Überraschungen am Urlaubsort richtig reagiert und was zu tun ist, wenn es Probleme mit dem Flug gibt, wissen die Konsumentenschützer*innen der AK Niederösterreich. Bis 29. August beraten sie Reisende direkt vor Ort am Terminal 1 des Flughafens Wien-Schwechat.



Zum Start der Flughafen-Aktion der AK Niederösterreich laden wir am Freitag, dem 30. Juli, um 14 Uhr herzlich ein zum Foto- und Drehtermin mit AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzendem Markus Wieser.



Datum: 30.07.2021, 14:00 Uhr

Ort: Flughafen Wien-Schwechat, Terminal 1, neben der Airport-Information

Schwechat, Österreich

