Vom Klangwesen zum Fashion Piece

Das Haus der Musik präsentiert Kunst zum Anziehen – die Clong Limited Edition

Wien (OTS/RK) - Inspiriert durch die interaktive Signature-Installation Sonotopia Universe, die es Besucher*innen mittels Virtual Reality ermöglicht ihre eigenen Klangwesen namens Clong in einem unendlichen Klanguniversum zu kreieren, hat das Haus der Musik, ein Museum der Wien Holding, in Zusammenarbeit mit lokalen Künstler*innen handgefertigte Kunst zum Anziehen geschaffen.

Die Clong Limited Edition – Handgefertigte Kunstwerke aus Wien

Im Sonotopia Lab können Besucher*innen ihr eigenes, unverkennbares Klangwesen ganz nach ihren Vorstellungen erstellen und formen und es anschließend visuell und akustisch zum Leben erwecken. Diese durch die Besucher*innen generierten Clongs sind virtuose Kunstwerke.

Im Auftrag des Haus der Musik haben nun zwei lokale Künstler*innen aus drei ausgewählten Clongs Kunst zum Anziehen geschaffen. Die drei Klangwesen wurden dabei im Handsiebdruck-Verfahren auf T-Shirts aufgebracht. Wie auch bei den Clongs gleicht dabei keines dem anderen – daher ist auch jedes handgefertigte T-Shirt einzigartig und in Serie nummeriert. Die Auflage wurde auf 300 Stück limitiert, 100 Stück pro Motiv.

„Die T-Shirts der ‚Clong Limited Edition‘ sind Kunst zum Anziehen. Die drei ausgewählten Clong-Motive sind in verschiedenen Farben im Museums- oder Online-Shop des Haus der Musik erhältlich. Jedes Shirt wurde handgefertigt und ist daher ein Unikat“, so Kurt Gollowitzer, Geschäftsführer der Wien Holding.

Für die künstlerische Leitung und das Konzept der Shirts war Grafik-Designer Ben Posch vom LUX medialab & design in Wien verantwortlich. Die Produktion und künstlerische Handarbeit in der Werkstatt der FabricFabrik hat Stephka Klaura übernommen.

Drei Motive erhältlich

In der Clong Limited Edition sind die Motive „Unicorn Taffy“, „Lemon Twist“ und „Cherry Drop“ erhältlich. Alle Shirts bestehen zu 100 Prozent aus Bio-Baumwolle aus nachhaltiger und fairer Produktion und sind ab sofort in den Farben vintage white, anthracite, sage, rose clay und heather ice blue im Museumsshop sowie im Online-Shop des Haus der Musik unter https://shop.hausdermusik.com/de/ erhältlich.

Das Klangmuseum entdecken

Das Haus der Musik ist ein interaktives Erlebnismuseum in der Wiener Innenstadt und zugleich die Gründungsstätte der Wiener Philharmoniker, denen hier ein eigenes Museum gewidmet ist. Das Museum präsentiert auf vier Etagen die faszinierende Welt der Musik und Klänge. Eröffnet wurde das Haus der Musik am 15. Juni 2000, seit dem Jahr 2005 gehört es zur Wien Holding. Das interaktive Klangmuseum wird auch international immer wieder als Referenzprojekt herangezogen, so ist es Lizenzgeber und Partner des mexikanischen Musikmuseums „Casa de la Música Viena“ in Puebla, in der Nähe von Mexico City.

