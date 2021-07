RTLZWEI setzt Quotenerfolg mit "Kampf der Realitystars" fort (FOTO)

München (ots) -

"Kampf der Realitystars" weiterhin stark

"KDRS" erzielt 10,5 % MA (14-49 Jahre) und 16,6 % MA (14-29 Jahre)

RTLZWEI-Tagesmarktanteil: 6,0 %

München, 22. Juli 2021 - Die RTLZWEI-Show "Kampf der Realitystars" erzielte zur Primetime am gestrigen Mittwochabend erneut starke Quoten: Das von der Banijay Productions Germany produzierte Format erzielte um 20:15 Uhr 10,5 % MA in der werberelevanten Zielgruppe (14-49 Jahre). Beim jungen Publikum (14-29 Jahre) schlug die neue Folge des Reality-TV Formats mit 16,6 % MA zu Buche.

Bis zu 1,25 Mio. Zuschauerinnen und Zuschauer gesamt verfolgten die neue Folge, in der Ex-Bachelor Andrej Mangold und Musiker "Evil" Jared Hasselhoff nach dem Spiel "The Masked Realitystars" am Starstrand aufschlugen.

Insgesamt erzielte RTLZWEI einen Tagesmarktanteil von 6,0%.

Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 21.07.2021, vorläufig gewichtet. Primetime: 20:15-23:15 Uhr. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.

