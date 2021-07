Humorvoll, nachdenklich, berührend – DONAU Versicherung zeigt Geschichten rund um Lebensqualität und Sicherheit

Wien (OTS) - Die DONAU Versicherung setzt bei ihrer Werbelinie auf klare Vorteile für die Menschen und unterstreicht damit ihre Positionierung als kundenorientierte Versicherung Österreichs. Mit ihrer neuen Kampagne, die am 22. Juli 2021 startet, lenkt die DONAU die Aufmerksamkeit der Zuschauerinnen und Zuschauer auf Geschichten aus dem Alltag, Themen, die viele Menschen bewegen, und Lebensbereiche, die als besonders schützenswert gelten. Die Spots verdeutlichen den Beitrag, den Versicherungen für mehr Lebensqualität leisten können – und zwar auf unterhaltsame und nonchalante Art und Weise, pointiert und dynamisch umgesetzt.

Statt klassischer Werbung gibt es coole Hingucker, die den jeweiligen Versicherungsbereich verständlich und humorvoll, aber auch berührend vorstellen. So wird eine Familie, die ihr Zuhause liebt und es mit der Haushaltsversicherung beruhigt genießen kann, gezeigt. Eine junge Frau, die entspannt online shoppt und sich dabei mit der DONAU Cyberversicherung sicher fühlt. Nachhaltigkeit und Vorsorge mit dem DONAU Green Protect stehen ebenso im Fokus. Mit viel Einfühlungsvermögen wird in einem weiteren Spot der Umgang mit einer Krebserkrankung thematisiert. Die nötigen finanziellen Mittel im Fall einer Erkrankung kann die Krebsversicherung der DONAU sichern. Zu sehen und zu hören sind die Spots bis Ende September.

Blick auf den Versicherungsbedarf unserer Zeit

„ Kundenorientierung ist das strategische Kernelement der DONAU. Dazu zählt auch das Wissen um die Themen, die den Menschen besonders am Herzen liegen – die Absicherung ihrer Lieben, des Zuhauses und die Vorsorge für Alter oder Krankheit “, skizziert Judit Havasi, Vorstandsvorsitzende der DONAU die Strategie des Unternehmens. „Unsere Kampagne öffnet den Blick auf vielfältige Lebenssituationen. Zugleich ist sie ein sympathisches Rendezvous mit der DONAU und den Lösungen für den Versicherungsbedarf unserer Zeit.“

Reinhard Gojer, Vorstand für Vertrieb und Marketing, betont: „ Die DONAU stellt die Menschen in den Mittelpunkt ihres Tuns, deshalb ist es nur konsequent, sie auch als Dreh- und Angelpunkt unserer neuen Kampagne zu positionieren. Mit humorvollen, aber auch nachdenklichen Spots zeigen wir, welchen Beitrag eine Versicherung zur Steigerung der Lebensqualität leisten kann. “

Zusammenarbeit mit der Agentur &US

Entstanden ist die neue Werbekampagne in Zusammenarbeit mit der Agentur &US. Die langjährige Partnerin der DONAU konzipierte die impactstarken Geschichten, die die oft nicht bewusste positive Wirkung von Versicherungsleistungen in den Mittelpunkt stellt und so eine sympathische, zeitgemäße Fortsetzung der klaren Positionierung der Marke DONAU und ihres Markenclaims „So stell ich mir das vor“ entwickelte.



