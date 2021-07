SPÖ Kärnten: Pamela Rendi-Wagner auf Kärnten Besuch - Tag 2

Rendi-Wagner: Heimische Wirtschaft stärken, Corona-Hilfen treffsicher machen und Pflege als Thema der Zukunft erkennen

Klagenfurt (OTS) - SPÖ Bundesparteivorsitzende Dr. Pamela Rendi-Wagner nutzte ihren zweiten Tag in Kärnten, um den Wochenmarkt in Völkermarkt, das Kärntner Innovationsunternehmen WILD sowie das Senioren - und Pflegeheim in Völkermarkt zu besuchen. Vor ihrer Rückreise nach Wien, heute Abend, trifft die SPÖ Bundesparteivorsitzende noch den Landesparteivorstand der SPÖ Kärnten. LH Peter Kaiser, LHStv. In Gaby Schaunig und Markus Lakounigg, der Bürgermeister von Völkermarkt, begleiteten Rendi-Wagner durch den Tag.

Im Gespräch mit den Besucher*innen und Markthändler*innen am Völkermarkter Wochenmarkt nahm sich Pamela Rendi-Wagner ausführlich Zeit, um sich mit den brennendsten Themen und Sorgen der Kärntner*innen auseinanderzusetzen: Arbeit, Wohnen, Pflege und selbstverständlich Corona bzw. die ausbleibende oder fehlgeleitete Corona-Unterstützung für selbstständige Einzel- und Kleinstunternehmen durch die Bundesregierung.

„Viele kleine Unternehmer*innen werden von der türkis-grünen Regierung im Stich gelassen. Wir wollen, dass Unternehmen, die in und auch von der Krise profitiert haben, Förderungen zurückzahlen, damit wir sie treffsicherer einsetzen können - für Unternehmer*innen die um ihre Existenz kämpfen“, so die Bundesparteivorsitzende.

Kärnten das Innovationsland. „Dass Kärnten nicht nur ein Tourismusland, sondern auch ein Innovationsland und eine Hightech-Region ist, beweist das Traditionsunternehmen WILD in Völkermarkt mit seinem Know-How in der Medizintechnik. WILD ist ein absolutes Vorzeigeunternehmen und wichtiger Arbeitgeber für die Menschen und die Region“, so Rendi-Wagner.

„Diese Innovationskraft wünsche ich mir auch in der Bundesregierung - gerade was die Gesundheitsvorsorge und die Pflege betrifft. Kärnten hat mit seinem Konzept der Pflegenahversorgung bereits diesen innovativen Weg beschritten, der sich nach den Bedürfnissen der Menschen vor Ort richtet. Ein absolut zukunftsweisendes Konzept, dass Vorbild für ganz Österreich ist“, so Rendi-Wagner.

„Die Pflege ist das Thema der Zukunft“, betonten Rendi-Wagner und Kaiser beim Besuch das Senioren - und Pflegeheims in Völkermarkt. „Zum Einen müssen wir ein sorgenfreies Altern zu Hause ermöglichen, zum Anderen müssen wir den Pflegeberuf insgesamt attraktiver machen. Uns werden in naher Zukunft die Pflegekräfte fehlen, wenn wir jetzt nicht in Ausbildung investieren und die Strukturen des Pflegeberufes zukunftsfit gestalten“, so Rendi-Wagner und Kaiser.

