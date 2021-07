22. Bezirk: 5 Konzerte im August im Kultur-Stadl Eßling

Zählkarten: Tel. 0677/630 19 868, Infos: Tel. 0699/180 646 40

Wien (OTS/RK) - Nach einer Pause wegen der Corona-Pandemie führt das auf ehrenamtlicher Basis aktive Team des Kultur-Vereines „Kulturfleckerl Eßling“ künftig wieder Veranstaltungen durch. Im „Kultur-Stadl Eßling“ (22., Eßlinger Hauptstraße 96) gehen im August fünf Konzerte über die Bühne. Der erste Termin: Am Sonntag, 1. August, musiziert ab 19.00 Uhr die „Luke Andrews Band“. Der klangvolle Abend hat das Motto „Singer-Songwriter trifft auf American Country Pop“. Der Eintritt ist gratis, Spenden sind willkommen. Das Publikum wird um Einhaltung der aktuellen Corona-Regeln ersucht und es ist eine Reservierung von Zählkarten notwendig: Telefon 0677/630 19 868 und E-Mail reservierung@kulturfleckerl.at

Gemeinsam mit Luke Andrews (Gesang, Gitarre) spielen Stefan Haslinger (Gitarre, Orgel, Gesang), Tom Traint (Bass, Gesang) und Martin Weninger (Schlagzeug, Percussion) im „Kultur-Stadl Eßling“. Über das Konzert sagt „Kulturfleckerl Eßling“-Obfrau Angela Hannappi: „Eingängige Melodien und ‚groovige‘ Rhythmen versprechen ein positives Lebensgefühl“. Information: Telefon 0699/180 646 40 und E-Mail kultur@kulturfleckerl.at.

Musik für jeden Geschmack: „Unique Horns“ (7.8.), „Old Skool Band“ (14.8.), „Honky Tonk Barflies“ (22.8.) und „Seavas Koarl“ (27. 8.)

Das Bläser-Ensemble „Unique Horns“ ist am Samstag, 7. August, ab 19.00 Uhr im „Kultur-Stadl Eßling“ zu Gast und spielt dort Jazz, Latin, Pop und Balkan-Rhythmen. Am Samstag, 14. August, widmet sich das Quartett „Old Skool Band“ ab 19.00 Uhr wieder einmal der Pflege der „guten alten Rockmusik, wie man sie von früher kennt“. Die Combo „Hony Tonk Barflies“ (mit dem Sänger Paul Kreshka) wartet am Sonntag, 22. August, ab 19.00 Uhr mit einem mitreißenden Country-, Boogie- und Rockabilly-Programm auf. Eine konzertante Hommage an den Wienerlied-Granden Karl Hodina (1935 – 2017) präsentiert die Formation „Seavas Koarl“ am Freitag, 27. August, ab 19.00 Uhr, im „Kultur-Stadl“. Bei allen Konzerten ist der Zutritt frei. Spenden werden erbeten. Bestellung von Zählkarten: Telefon 0677/630 19 868 und E-Mail reservierung@kulturfleckerl.at.

