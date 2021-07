Beste Top-Heurige in Niederösterreich prämiert

Betriebe beweisen bei Landesweinprämierung ihre Weinqualitäten der Spitzenklasse

St.Pölten (OTS) - Die Top-Heurigenbetriebe überzeugten auch heuer bei der NÖ Landesweinprämierung mit ihren Spitzenweinen. Exakt 914 Weine wurden dabei zur Bewertung eingereicht. Die erfolgreichsten Teilnehmer der einzelnen Weinbaugebiete wurden nun mit einem Sonderpreis geehrt und im geschmackvollen Rahmen am Weingut Schlager in Sooß vor den Vorhang gebeten.

Johann Höfinger, Obmann der bäuerlichen Direktvermarkter in NÖ, freut sich über die hohe Qualität der Top-Heurigen: "Als Landesverbandsobmann für bäuerliche Direktvermarkter und Buschenschänker bin ich stolz auf unsere Top-Heurigen. Top-Heuriger zeichnet sich als eine Marke aus, auf die man sich verlassen kann: von der Weinqualität über Wohlfühlcharakter im Buschenschanklokal und fachkundiger Betreuung durch die Heurigenfamilie bis hin zum regionalen Speisenangebot. Die NÖ Buschenschänker verköstigen mit Top-Weinen, Top-Qualität und Top-Speisen aus der Region - mit einem Wort, sie sind ein Top-Heuriger!“

Niederösterreichs Weinbaupräsident Reinhard Zöchmann kann dem nur beipflichten: "Die Winzerinnen und Winzer haben mit diesem Weinjahrgang einmal mehr ihr Können unter Beweis gestellt. Mit frischen und fruchtbetonten Weißweinen sowie hervorragenden Rotweinen laden sie auch heuer zum Genießen und Verweilen beim Top-Heurigen ein.“

Mit höchster Weinqualität und Gastfreundschaft überzeugten:

Weinbaugebiet Carnuntum: Weingut Robert Nadler, Arbesthal (Bezirk Bruck/Leitha)

Weinbaugebiet Kamptal: Weinhof Waldschütz, Oberholz (Bezirk Krems-Land)

Weinbaugebiet Kremstal: Winzerhof Familie Dockner, Höbenbach (Bezirk Krems-Land)

Weinbaugebiet Thermenregion: Weingut Familie Schlager, Sooß (Bezirk Baden)

Weinbaugebiet Traisental: Winzerhof Erber, Oberwölbling (Bezirk St. Pölten-Land)

Weinbaugebiet Wagram: Weingut Ubl-Doschek, Kritzendorf (Bezirk Tulln)

Weinbaugebiet Weinviertel: Weingut & Heuriger Familie Deutsch, Hagenbrunn (Bezirk Korneuburg)

Nähere Informationen zu den Sonderpreisträgern inklusive Kurzinfos zu den Betrieben nach Bezirken geordnet können unter https://noe.lko.at/ abgerufen werden.

Über das Qualitätsprogramm Top-Heuriger

Seit mehr als zehn Jahren ist das Qualitätsprogramm eine wichtige Orientierungshilfe für die besten Adressen für Heurigengenießer. Im "Top-Heurigen"-Kalender 2021 finden sich alle 132 niederösterreichischen Top-Betriebe wieder. Heurigen-Art, Ausstecktermine, regionale Spezialitäten und vieles mehr sind in diesem Leitfaden zusammengefasst. Geprüfte Qualität, prämierte Moste und Weine aus eigener Produktion sowie eine vielfältige saisonale Speisenauswahl machen die Top-Heurigen aus. Der Leitfaden ist unter der Tel.-Nr. 05 0259-26500 oder per E-Mail an office@top-heuriger.at kostenlos erhältlich. Alles Wissenswerte zu den Top-Heurigen gibt es auch auf www.top-heuriger.at.

Welche Kriterien zeichnen einen Top-Heurigen aus?

Prämierte Weine und Moste aus eigener Erzeugung

Vielfältige, kreative und regionale Speisenauswahl

Fachkundige, individuelle Betreuung durch die Heurigen-Familie

Ausgezeichnete und geprüfte Qualität mit über 50 Kriterien und regelmäßigen Mystery Checks

Weiterführende Informationen unter www.top-heuriger.at. (Schluss)

