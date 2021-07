Österreichs beliebtester Sportverein: Neuer Teambus von SPORT 2000 und Puma für die Soccer – Ladies

Ohlsdorf (OTS) - Teamsport-Vereine leisten nicht nur sportlich einiges, sie liefern auch einen großen Mehrwert für die Gesellschaft. Um Teamsport zu supporten, suchte SPORT 2000 via Online-Voting den beliebtesten Sportverein Österreichs. Unter den knapp 100 Teams setzte sich schlussendlich die Frauenfußballmannschaft Freienstein-Trofaiach Soccer – Ladies durch und gewann den Teambus von SPORT 2000 und Puma. Weitere Preise stellten NIKE und adidas zur Verfügung. Die Bedeutung von Sportvereinen in Österreich ist groß. Mehr als 15.000 Teamsport-Vereine sorgen für regelmäßige Bewegung von Jung bis Alt und halten das Vereinsleben am Laufen. Sport ist ein fixer Bestandteil unserer Gesellschaft. Er ist es Wert, gefördert zu werden. Auch junge Menschen sind gut über Vereine für Sport zu begeistern. Das ist wichtig. Viele unserer SPORT 2000 Händler sind in ihren Gemeinden aktive und wichtige Sponsoren für die Vereine und leisten damit einen wertvollen Beitrag.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://bit.ly/3BsGnHG

