CAPEX.com lanciert StoX: unverzinsliche CFDs auf Aktien, ohne Provision

Nicosia, Zypern (ots/PRNewswire) - - CAPEX.com, ein weltweit führender, mehrfach lizenzierter Broker, der von Key Way Investments Ltd. in Europa betrieben wird, erweitert sein Asset-Portfolio um ein vielbegrüßtes neues Produkt.

- StoX bietet Kunden Zugang zu mehr als 50 der weltweit größten in den USA gelisteten Unternehmen wie Apple, Tesla, Microsoft, Facebook, Alibaba und Disney.

- Das Produkt ermöglicht es den Kunden, ohne Leverage und ohne Swap-Kosten auf Long-Positionen (Kauf) zu handeln.

CAPEX.com, der weltweit führende, mehrfach lizenzierte Broker von Key Way Investments Ltd, bringt ein neues Produkt auf den Markt: StoX.

Kunden können jetzt Differenzkontrakte (CFDs) auf über 50 der weltweit größten Aktien in den USA handeln, darunter von Apple, Tesla, Microsoft, Facebook, Alibaba oder Disney, ohne Provision, ohne Hebelwirkung und Bruchteilhandel.

Die neue StoX-Funktion ergänzt die bereits umfangreiche Liste an Finanzinstrumenten des Brokers, zu der mehr als 2.100 Differenzkontrakte auf Aktien, Forex, Indizes, ETFs, Anleihen, Rohstoffe, Kryptowährungen und deren unternehmenseigene Mischungen gehören.

Christina Koullapi, Executive Director bei Key Way Investments Ltd, dem Unternehmen, das CAPEX.com gemäß seiner CySEC-Verordnung betreibt:

"Wir glauben, dass diese neueste Ergänzung zu unserem Portfolio unseren Kunden mehrere Wettbewerbsvorteile bringt. Erstens müssen sie sich keine Sorgen mehr über die Kosten für ihre laufenden, täglichen Transaktionen machen, da wir die Swap-Gebühren für Long-Positionen vollständig abgeschafft haben.

Mit der 1:1-Leverage-Politik können Anleger ihre Portfolios zudem ausgewogener und transparenter verwalten. Darüber hinaus haben wir den Bruchteilhandel für StoX-Instrumente aufgenommen, sodass sie ab 0,01 des Aktienwertes handeln und ihre Anlagen so weiter diversifizieren können. Wie immer unterstreicht das neueste Produkt unsere Verpflichtung, die Zukunft des Handels sowohl regional als auch weltweit zu gestalten."

Informationen zu CAPEX.com

CAPEX.com ist eine führende weltweit tätige Handelsplattform, die ihren Nutzern Fachwissen, Tools und Ressourcen zur Verfügung stellt, um einem weltweiten Publikum die Märkte zugänglich zu machen und ein maßgeschneidertes Handelserlebnis zu bieten. Seine professionellen Handelsplattformen, die zuverlässige technologische Infrastruktur und die transparenten Handelsbedingungen haben das Unternehmen zu einem der angesehensten Broker auf der internationalen Bühne gemacht.

Dank seiner weltweiten Präsenz und der regionalen Expertise verfügt CAPEX.com über Betriebslizenzen von Cyprus Securities and Exchange Commission, der Abu Dhabi Global Market Financial Services Regulatory Authority, der Financial Services Authority (FSA) auf den Seychellen und der Financial Sector Conduct Authority in Südafrika.

