Firmenkonkurse im 1. Halbjahr 2021 in Österreich: Männer machen mehr Konkurse!

Wien (OTS) - 21. Juli 2021: 75 Prozent der Konkurse im ersten Halbjahr 2021 betrafen Unternehmen, die ausschließlich von Männern geführt wurden. Allerdings machen die Männerfirmen nur 71,9 Prozent des Gesamtbestands an protokollierten Unternehmen aus. Somit verursachen Männer offenbar mehr Insolvenzen als gemischte und rein durch Frauen geführte Betriebe. Insgesamt kam es gemäß der Analyse von Dun & Bradstreet zu 683 Firmenpleiten, was einer Abnahme um 30 Prozent gegenüber dem 1. Halbjahr 2020 entspricht. Während die Konkurse in den meisten Branchen stark zurückgingen, nahmen die Insolvenzfälle im Baugewerbe um zwei Prozent zu. Hier gingen 173 Unternehmen in die Insolvenz. Im Handel kam es zu 108 Insolvenzfällen (-33 Prozent). Darauf folgen die juristischen, kommerziellen und technischen Dienstleister mit 87 Fällen (-24 Prozent) und das Gastgewerbe mit 61 Fällen (-54 Prozent). Mengenmäßig gab es die meisten Konkurse in Wien, hier kam es zu insgesamt 318 Fällen (-24 Prozent).

Die vollständige Studie erhalten Sie hier: https://www.bisnode.at/ueber-uns/news/konkurse-h1-2021/

