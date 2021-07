Christian Erhardt neuer Head of Commercial Underwriting

Mein Anliegen ist, mittels einer professionellen Einschätzung potenzieller Risiken in der Abnehmerstruktur unserer Kunden eine optimale Lösung für das Risikomanagement unserer Versicherungsnehmer zu schaffen Christian Erhardt, Head of Commercial Underwriting bei Coface

Wien (OTS) - Christian Erhardt (50) ist seit Februar 2021 neuer Head of Commercial Underwriting bei Coface in Österreich. Er ist damit Teil des lokalen Management-Teams des global tätigen Kreditversicherers. Seine Abteilung ist für die Vertragsgestaltung und Ausarbeitung der zu Grunde liegenden Vertragskonditionen unter Berücksichtigung der Risikostruktur verantwortlich. Erhardt ist ein ausgewiesener Experte auf diesem Gebiet und blickt auf eine 27-jährige Karriere bei Coface zurück, „die immer neue und spannende Aufgaben mit sich brachte“. Den Schwerpunkt seiner neuen Tätigkeit als Head of Commercial Underwriting sieht er in der Risikoevaluierung. „ Mein Anliegen ist, mittels einer professionellen Einschätzung potenzieller Risiken in der Abnehmerstruktur unserer Kunden eine optimale Lösung für das Risikomanagement unserer Versicherungsnehmer zu schaffen “, betont Erhardt.

Christian Erhardt wurde 1970 in Oberpullendorf (Burgenland) geboren und hat die Handelsakademie am Karlsplatz in Wien erfolgreich abgeschlossen. 1994 startete er seine berufliche Laufbahn bei der Coface (damals noch Österreichischen Kreditversicherungs-AG (ÖKV)) in der Schadensabteilung und durchwanderte innerhalb seiner Karriere mehrere Abteilungen innerhalb des Unternehmens. Seit 2014 ist Christian Erhardt als Mitarbeiter in der Commercial Underwriting Abteilung tätig und lebt mit seiner Frau und seinen zwei Kindern in Rattersdorf.

Coface: for trade – Gemeinsam Geschäfte entwickeln

Mit 75 Jahren Erfahrung und dem dichtesten internationalen Netzwerk ist Coface ein bedeutender Kreditversicherer, Partner im Risikomanagement von Unternehmen und in der globalen Wirtschaft. Mit dem Anspruch, der agilste Kreditversicherer weltweit zu werden, unterstützt Coface 50.000 Kunden dabei, Geschäfte aufzubauen und dynamisch zu entwickeln. Die Produkte und Dienstleistungen schützen Unternehmen im nationalen und internationalen Business und helfen ihnen, Kreditentscheidungen zu treffen. 2019 hatte Coface rund 4.250 Mitarbeiter in 100 Ländern und erzielte einen Umsatz von 1,481 Mrd. Euro.

