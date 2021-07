Eastman kündigt ein Projekt mit USAMP und PADNOS für eine Studie zum vollständig zirkulären Recycling im Automobilmarkt an

Kingsport, Tennessee (ots/PRNewswire) - Neue Kreislauftechnologie bietet kosteneffiziente Lösung zur Herstellung neuer nachhaltiger Materialien aus Kunststoffabfällen der Automobilindustrie

Heute gab Eastman (NYSE: EMN) eine Zusammenarbeit mit der United States Automotive Materials Partnership LLC (USAMP) und dem Automobilrecycler PADNOS für eine Machbarkeitsstudie bekannt, in der ein Kreislaufprojekt für die Wiederverwertung von Mischkunststoffabfällen aus der Automobilindustrie in der automobilen Lieferkette untersucht wird. USAMP ist eine Tochtergesellschaft des United States Council for Automotive Research LLC (USCAR).

Wenn Autos das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben, machen Metalle, Reifen und Glas 80 % bis 90 % der Materialien aus, die durch traditionelle mechanische Recyclingströme recycelt werden können. Die anderen 10 % bis 20 %, die als Automotive Shedder Residue (ASR) bezeichnet werden, bestehen aus gemischten Kunststoffen und anderen nicht recycelten Materialien, die derzeit auf Mülldeponien landen oder mit Hilfe von Waste-to-Energy-Technologien wiederverwertet werden. Im Rahmen dieser Initiative wird PADNOS ASR als nachhaltiges Ausgangsmaterial für Eastmans molekulares Recyclingverfahren verwenden und damit eine echte Kreislauflösung schaffen.

In der Studie wird auch der Frage nachgegangen, wie gut Eastmans Carbon Renewal Technology (CRT), eine der beiden molekularen Recycling-Technologien von Eastman, den kunststoffreichen Anteil von ASR in molekulare Bausteine zerlegt. Durch das Recycling dieser komplexen Kunststoffe mittels CRT kann Eastman fossil basierte Rohstoffe ersetzen und Polymere ohne Leistungseinbußen für den Einsatz in neuen Automobilanwendungen herstellen.

USAMP sieht das Potenzial für Energieeinsparungen und eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen, während gleichzeitig ein signifikanter Teil der 5 bis 7 Millionen Tonnen ASR, die jährlich in den USA anfallen, von den Deponien ferngehalten wird.

"Dieses 12-monatige Automobilrecycling-Projekt mit Eastman und PADNOS ist Teil des breit angelegten Materialforschungs- und Nachhaltigkeitsprogramms der USAMP", so Steve Zimmer, Executive Director der USCAR. "Programme wie dieses sind von entscheidender Bedeutung, um einen kosteneffizienten Weg zur Bewältigung der Herausforderungen zu finden, die mit dem Verbrauch von ASR in Automobilteilen verbunden sind. Ziel ist es eine echte Kreislaufwirtschaft zu ermöglichen."

Steve Crawford, Executive Vice President, Chief Technology and Sustainability Officer bei Eastman, nannte dies als ein Paradebeispiel dafür, wie wichtig die Zusammenarbeit über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg ist, um die Kreislauffähigkeit von Materialien durchzusetzen.

"Mit unseren molekularen Recycling-Technologien können jetzt komplexe Kunststoffabfälle im kommerziellen Maßstab recycelt werden, aber Technologien allein werden keine Kreislaufwirtschaft aufbauen - es bedarf der Arbeit über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg durch mehrere Akteure, die entschlossen sind, nachhaltige Lösungen zu liefern", erklärte Crawford. "Deshalb ist dieses Projekt auch so spannend. Die Mitgliedsunternehmen von USCAR - Ford, General Motors und Stellantis - beschleunigen ihren Ansatz zur Entwicklung nachhaltigerer End-of-Life-Lösungen. Dieses Projekt kann dabei ein Katalysator für die Kreislaufwirtschaft innerhalb des automobilen Wertstroms sein. Es befasst sich sowohl mit der Klimaproblematik als auch mit der Kunststoffabfallproblematik und erlaubt uns eine komplette Neugestaltung von dem, was wir für möglich hielten."

Informationen zu Eastman

Eastman wurde 1920 gegründet und ist ein globales Unternehmen für Spezialmaterialien, das eine breite Palette von Produkten herstellt, die in Gegenständen zu finden sind, die Menschen täglich benutzen. Mit dem Ziel, die Lebensqualität in Bezug auf Materialien zu verbessern, arbeitet Eastman mit seinen Kunden zusammen, um innovative Produkte und Lösungen zu liefern und gleichzeitig Sicherheit und Nachhaltigkeit zu gewährleisten. Das innovationsgetriebene Wachstumsmodell des Unternehmens zeichnet sich durch erstklassige Technologieplattformen, intensive Kundenbindung und eine differenzierte Anwendungsentwicklung aus, um seine führenden Positionen auf attraktiven Endmärkten wie Transport, Bauwesen und Verbrauchsmaterialien auszubauen. Als global integriertes und vielfältiges Unternehmen beschäftigt Eastman weltweit rund 14.500 Mitarbeiter und bedient Kunden in mehr als 100 Ländern. Das Unternehmen erzielte 2020 einen Umsatz von rund 8,5 Milliarden USD und hat seinen Hauptsitz in Kingsport, Tennessee, USA. Weitere Informationen finden Sie auf eastman.com.

Informationen zu USCAR

Das Ziel der 1992 gegründeten USCAR ist es, die Technologiebasis der heimischen Automobilindustrie durch kooperative Forschung und Entwicklung weiter zu stärken. Weitere Informationen finden Sie unter uscar.org.

Informationen zu PADNOS

Gegründet im Jahr 1905, PADNOS ist ein familiengeführtes Recyclingunternehmen mit Sitz in Michigan und Indiana, USA, mit nationaler und globaler Reichweite. Mit seinen vielfältigen Verarbeitungsmöglichkeiten ist PADNOS in der Lage, mit Kunden zusammenzuarbeiten und Innovationen zu entwickeln, um Lösungen zur nachhaltigen Ausschussverwertung anzubieten. Kontinuierliche Verbesserung ist der Kern der Unternehmensgeschichte und -kultur und ermöglicht es PADNOS, die größten Nachhaltigkeitsherausforderungen von heute anzunehmen. Mit über 25 Standorten bietet PADNOS ein präzises und effizientes Ausschussmanagement für industrielle Hersteller und hilft darüber hinaus einzelnen Gemeindemitgliedern, ihr ausrangiertes Material in erneuerbare Ressourcen umzuwandeln. Der Hauptsitz von PADNOS befindet sich in Holland, Michigan, USA. Weitere Informationen finden Sie auf PADNOS.com.

