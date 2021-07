Wirtschaftsbund: Alles Notwendige tun, um Schulunterricht im Herbst zu ermöglichen

Jeitler: Nach drei verlorenen Semestern muss Homeschooling im Herbst verhindert werden – das heißt auch: Impflicht für Lehrer!

Wien (OTS) - „Unsere Kinder haben bereits drei Semester ihrer Ausbildungszeit verloren. Um nicht noch ein viertes Semester aufs Spiel zu setzen, muss jetzt alles Notwendige getan werden, damit im Herbst wieder Regelunterricht stattfinden kann. Dazu müssen alle Möglichkeiten, wie z.B. Gurgeltests, Hygienekonzepte, Luftreiniger und Impfangebote, ausgebaut werden“, so stv. Generalsekretärin des Wirtschaftsbundes und Abg. z. NR. Carmen Jeitler-Cincelli.

Impfpflicht für Lehrer diskutieren

„In vielen Ländern, wie aktuell in Italien, wird eine Impfpflicht für Lehrer diskutiert. Lehrer haben eine besondere Verantwortung gegenüber ihren Schülern und der Gesellschaft. Wer sich aufgrund seines Berufes in eine Gruppe vulnerabler Personen begibt, trägt eben besondere Verantwortung. Es gibt nämlich kaum Berufe, die so viele tägliche Kontakte auf engem Raum haben wie Lehrer. Schulkinder tragen zwar ein geringes Risiko, schwer an Corona zu erkranken, können aber trotzdem das Virus in ihre Familien tragen und Menschen aus Risikogruppen infizieren. Man darf nicht vergessen, wie sehr Kinder und Jugendliche von den Einschränkungen in der Pandemie betroffen waren. Würden ihnen zukünftig aufgrund fehlenden Impfschutzes erneut soziale Kontakte verwehrt werden, ist mit einer Zunahme der psychischen Belastungen zu rechnen. Deshalb sprechen wir uns für eine allgemeine Impfpflicht für Lehrer aus. Natürlich braucht es Ausnahmen für jene, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können“, so Jeitler.

Weitere Schulschließungen schaden den Kindern und der Wirtschaft

„Neben der Belastung für Kinder haben geschlossene Schulen auch wirtschaftliche Folgen: Viele Eltern müssen daheimbleiben und ihre Kinder betreuen, wodurch es Unternehmen an Arbeitskräften fehlt, denn nicht überall ist Homeoffice möglich. Deshalb ist es unerlässlich, jetzt im Sommer Vorbereitungsmaßnahmen zu treffen. Dazu muss jeder seinen Beitrag leisten“, so Jeitler abschließend.

