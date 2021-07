Landesgesundheitsagentur unterstützt Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher beim Aufnahmetest zum Medizin-Studium

Niederösterreich (OTS) - Bereits zum zehnten Mal organisierte die NÖ Landesgesundheitsagentur einen Vorbereitungskurs für den Medizin-Aufnahmetest. „Damit wollen wir sicherstellen, dass auch in Zukunft ausreichend engagierte und bestens ausgebildete Medizinerinnen und Mediziner für die NÖ Bevölkerung im Einsatz sind“, betont LH-Stellvertreter Dr. Stephan Pernkopf.

Mit der Aktion „NÖ studiert Medizin“ werden seitens der NÖ Landesgesundheitsagentur bereits seit mehreren Jahren zahlreiche Maßnahmen gesetzt, um interessierte Maturantinnen und Maturanten auf dem Weg zum Medizin-Studium und darüber hinaus zu begleiten und unterstützen. Neben dem umfangreichen Informationsangebot fand auch dieses Jahr ein Vorbereitungskurs für den anspruchsvollen Aufnahmetest „MedAT-Humanmedizin“ der Medizinischen Universitäten – organisiert von der NÖ Landesgesundheitsagentur – in St. Pölten statt. Insgesamt 64 Maturantinnen und Maturanten nutzten das Angebot und besuchten den 10-tägigen Vorbereitungskurs im City Hotel, um bestens für den Test am 21. Juli gerüstet zu sein.

„Die Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer werden in den verschiedensten Fachbereichen mit umfangreichen Lehr-Unterlagen unterrichtet und absolvieren am Ende des Kurses eine Testsimulation. Damit sind sie bestens auf den Test an den Medizinischen Universitäten vorbereitet. Außerdem erhalten die jungen Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher auch eine finanzielle Förderung für die Kurskosten sowie für die Prüfungskosten“, so Dr. Markus Klamminger, Direktor für Medizin und Pflege der NÖ Landesgesundheitsagentur.

„Es liegt in unserer Verantwortung die medizinische Versorgung in Niederösterreich sicherzustellen. Dafür werden in den kommenden Jahren Ärztinnen und Ärzte in verschiedensten Fachbereichen stark gesucht sein. Uns ist es daher ein Anliegen, die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher am Weg hin zu ihrem Traumberuf ‚Ärztin oder Arzt‘ mittels Informationen, Vorbereitungskursen und Förderungen bestmöglich zu unterstützen. Mit der Karl Landsteiner Privatuniversität in Krems wurde bereits ein wesentlicher Baustein zur Ausbildung von Ärztinnen und Ärzten für unser Land gesetzt. Gleichzeitig fordern wir aber auch, die Studienplätze für Humanmedizin an den öffentlichen Universitäten deutlich aufzustocken“, so LH-Stv. Dr. Stephan Pernkopf.

Die Kosten für den Vorbereitungskurs 2021 in St. Pölten belaufen sich auf 749 €, wobei das Land NÖ über die NÖ Landesgesundheitsagentur mit einer Förderung von 350 € finanziell unterstützt. Alle Informationen zur Aktion und zu den Voraussetzungen für die Förderungen diverser Vorbereitungskurse sind unter www.noe-studiert-medizin.at zu finden.

Außerdem können alle Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher, die einen Studienplatz erhalten haben und das Medizin-Studium im September starten, eine Rückerstattung von 110 € für die Prüfungskosten beantragen.

