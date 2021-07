Wiener U-Bahn-Bau: ÖVP sucht weiter Ideen für Oberflächengestaltung

Türkiser Gestaltungsentwurf für Neubau präsentiert

Wien (OTS/RK) - Vor acht Wochen hatte die Wiener ÖVP verlangt, dass der Umbau und die Erweiterung der U-Bahnlinie U2 sowie die Errichtung der Linie U5 mit einer „aktiven Bürgerbeteiligung bei der Oberflächengestaltung“ einhergehen solle und dazu eine Plattform für diesbezügliche Vorschläge präsentiert. Diese Forderung hat heute, Dienstag, die nicht amtsführende ÖVP-Stadträtin Bernadette Arnoldner bei einem Pressetermin im Bezirk Neubau erneut gestellt.

Konkret ging es bei dem heutigen Gespräch um den künftigen U-Bahn-Knoten Neubaugasse, wo sich die Linien U2 und U3 nach Abschluss der laufenden U-Bahn-Bauarbeiten kreuzen werden. „Dieser Knoten wird nicht nur unterirdisch als große Umsteigestation eine wichtige Funktion einnehmen, sondern auch an der Oberfläche für die Gesamtentwicklung des Grätzls eine wichtige Rolle spielen“, sagte Arnoldner. So solle nach der Anregung der ÖVP die fertige Öffi-Station in der dann autofreien Kirchengasse über Solarpaneele auf dem Stationsdach, eine Wasserstelle samt Wasserspielen für Kinder, Fahrradabstellanlagen und mehr Bäumen in der unmittelbaren Umgebung verfügen. In diese Vorschläge seien „Ideen aus der Bevölkerung“ eingeflossen, versicherte die Wiener ÖVP. Außerdem sei eine weitere Tiefgarage in unmittelbarer Nähe der U-Bahn-Station gewünscht worden.

Die ÖVP werde noch den gesamten Sommer über Vorschläge aus der Wiener Bevölkerung sammeln und im Herbst präsentieren, kündigte Arnoldner an.

