Hilfswerk NÖ: Mobile Pflege & Betreuung ermöglicht Angehörigen sorgenfreien Urlaub

Sommerzeit ist Urlaubszeit - Damit pflegende Angehörige ihre Liebsten in guten Händen wissen können, sind die Hilfswerk Hilfe und Pflege daheim-Teams in ganz NÖ im Einsatz.

St. Pölten (OTS) - Der Sommer ist mit seinen warmen Tagen und einer prallen Sonne da. Doch während sich jüngere Generationen darauf freuen, ist dies gerade für ältere Menschen oft eine enorme Belastung. So sind Kreislaufprobleme, Müdigkeit oder Schwächegefühl bei steigenden Außentemperaturen keine Seltenheit. Die Urlaubszeit stellt Familien und pflegende Angehörige dabei oftmals vor große Herausforderungen, denn auch während einer kurzen Abwesenheit wollen Angehörige ihre Liebsten gut versorgt wissen. Ob täglich, wöchentlich, einen längeren oder kürzeren Zeitraum: im Hilfswerk wird das Pflegeausmaß je nach Bedarf und Situation individuell und gemeinsam mit den Pflegebedürftigen oder Angehörigen festgelegt. Insbesondere für pflegende Angehörige bedeutet dies, gerade in der Urlaubszeit, eine große Entlastung.

„Die Bedeutung der mobilen Pflege und Betreuung ist in den vergangenen Monaten noch deutlicher spürbar geworden. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben Pflegebedürftigen und deren Familien auch in schwierigen Zeiten stets Sicherheit und Kontinuität. Dabei sind sie mit viel Wissen, Engagement und Professionalität im Einsatz. Und auch im Sommer macht Pflege und Betreuung keine Pause“, betont LAbg. Bgm. KR. Michaela Hinterholzer, Präsidentin des Hilfswerk Niederösterreich.

Das Hilfswerk NÖ unterstützt rasch, unbürokratisch und professionell mit zahlreichen Angeboten rund um Hilfe und Pflege daheim. Bei freien Kapazitäten wird innerhalb weniger Tage das richtige Angebot, angepasst an die individuelle Situation, für Sie gefunden. Melden Sie sich frühzeitig, sobald Sie einen Urlaub planen, damit auch die Pflege und Betreuung Ihrer Angehörigen in diesem Zeitraum eingeplant werden kann. Neben den mobilen Pflege- und Betreuungsangeboten gibt auch das Notruftelefon des Hilfswerks Sicherheit an heißen Tagen. Alle Details zu den Angeboten des Hilfswerks finden Sie auf unserer Website www.hilfswerk.at/niederoesterreich.

