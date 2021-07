Cinema Paradiso Baden lädt wieder zum Open-Air-Kino

Auftakt mit „Mamma Mia!“ am 21. Juli

St. Pölten (OTS/NLK) - Morgen, Mittwoch, 21. Juli, öffnet das Cinema Paradiso Baden wieder sein Open-Air-Kino am Theaterplatz und bietet bis Sonntag, 8. August, drei Wochen lang in der Fußgängerzone der historischen Altstadt von Baden die neuesten und besten Filmhighlights, Publikumslieblinge und Previews unter dem Sternenhimmel. Eröffnet wird am morgigen Mittwoch um 20.45 Uhr mit dem Film „Mamma Mia!“ inklusive allen ABBA-Hits. Dazu tritt die Showtruppe Villa Valium live auf und animiert zu Party-Spaß samt Mitmachsackerl (Dresscode: 1970er-Jahre, die besten Kostüme werden prämiert).

In Folge stehen fünf neue Kinofilme schon vor dem Start als exklusive Previews auf dem Programm: „Auf alles, was uns glücklich macht“ am Donnerstag, 22. Juli, ist eine Hommage an die großen italienischen Filmemacher. Die Underdog-Komödie „Dream Horse“ macht am Dienstag, 27. Juli, den Traum eines walisischen Dorfes wahr. In „Death of a Ladies‘ Man“ am Mittwoch, 28. Juli, glaubt ein trinkfreudiger Collageprofessor, verrückt zu werden. „Paolo Conte – via con me“ porträtiert am Montag, 2. August, den Cantautore mit Aufnahmen aus seiner Privatsammlung, noch nie gezeigten Konzertmitschnitten und Interviews mit Wegbegleitern. „Parfum des Lebens“ am Freitag, 6. August, versteht sich als intensives Spiel der leisen Töne voller Humor und Situationskomik.

Ergänzt wird das Programm durch „Der Rausch“ (Freitag, 23. Juli), „Nomadland“ (Samstag, 24. Juli), „Peter Hase 2“ (Sonntag, 25. Juli), „Die Trüffeljäger“ (Montag, 26. Juli), „Eine Frau mit berauschenden Talenten“ (Donnerstag, 29. Juli), „Risiken und Nebenwirkungen“ (Freitag, 30. Juli), „Bohemian Rhapsody“ (Samstag, 31. Juli), „Die Croods 2 – Alles auf Anfang“ (Sonntag, 1. August), „Mein Liebhaber, der Esel und ich“ (Dienstag, 3. August), „Generation Beziehungsunfähig“ (Mittwoch, 4. August), „Ich bin dein Mensch“ (Donnerstag, 5. August), „Master Cheng in Pohjanjoki“ (Samstag, 7. August) und „Cinema Paradiso“ (Sonntag, 8. August).

Filmbeginn ist jeweils bei Einbruch der Dunkelheit um ca. 20.45 Uhr, bei Schlechtwetter im Kino um ca. 21.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten beim Cinema Paradiso Baden unter 02252/256225 und www.cinema-paradiso.at/baden.

