Schramböck schreibt Staatspreis Public Relations 2021 aus

Auszeichnung für besondere PR-Leistungen - Einreichungen bis 29. September 2021 möglich

Wien (OTS/BMDW) - Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort Margarete Schramböck hat den Staatspreis Public Relations 2021 ausgeschrieben, der herausragende Arbeiten unter anderen in den Bereichen Corporate PR, Corporate Social Responsibility (CSR)-Kommunikation und Digitale Kommunikation auszeichnet. „Die Corona-Pandemie hat uns nicht nur in die digitale Zukunft gebeamt, sie hat auch gezeigt, dass Unternehmen jede Krise meistern können. Eine wesentliche Rolle spielen dabei exzellente Public Relations. Bereits zum 38. Mal verleiht das Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort daher heuer den Staatspreis Public Relations als höchste staatliche Auszeichnung für herausragende PR-Leistungen“, so Schramböck.

Mit dieser staatlichen Auszeichnung trägt das Bundesministerium zur Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit Österreichs, unter Berücksichtigung eines hohen sozialen und ökologischen Standards, bei. Mit der Ausrichtung und Organisation des Staatspreises PR ist der Public Relations Verband Austria (PRVA) beauftragt.

Die Beurteilung der eingereichten Konzepte erfolgt durch eine Jury aus maßgeblichen Persönlichkeiten der Kommunikationsbranche.

Die Einreichung kann in einer der folgenden Kategorien erfolgen:

- Corporate PR

- Corporate Social Responsibility (CSR), gesellschaftspolitische Anliegen, Diversity & Inclusion

- Interne PR und Employer Branding

- Produkt- und Service PR

- PR-Spezialprojekte / Innovationen

- Innovative Kommunikationsstrategien im digitalen Zeitalter Zusätzlich wird auch der Sonderpreis „Austrian Young PR Award“ vergeben.

Die Frist zur Einreichung läuft von 29. September 2021 (00:00 Uhr). Die Einreichungen erfolgen ausschließlich über das Online-Tool staatspreis.submit.to

https://staatspreispr.submit.to/landing/award/?next=/.

Alle Informationen zu den Teilnahmebedingungen und die Möglichkeit zur Projekteinreichung gibt es unter

https://www.bmdw.gv.at/Ministerium/Staatspreise/Public-Relations.html

Die Verleihung des Staatspreises Public Relations findet (nach Planungsstand Juli 2021) im feierlichen Rahmen der PR-Gala in Wien statt.

