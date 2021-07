Samariterbund: Viel zu viele Menschen sterben im Wasser

UNO will, dass der Ertrinkungsprävention weltweit mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird.

Wien (OTS) - „Rund 235.000 Menschen ertrinken jedes Jahr weltweit. Um dieses Thema in Zukunft mehr in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken, haben die Vereinten Nationen zum ersten Mal den Welttag zur Verhütung des Ertrinkens ins Leben gerufen, der jedes Jahr am 25. Juli begangen werden soll. Der Samariterbund begrüßt diese Kampagne und stellt fest, dass Ertrinken fast jede Nation der Welt betrifft, allerdings ereignen sich rund 90 Prozent der Todesfälle durch Ertrinken in Staaten mit niedrigem und mittlerem Einkommen. Vor allem Kinder unter fünf Jahren und Jugendliche sind davon betroffen – leider auch in Österreich“, erklärt Reinhard Hundsmüller, Bundesgeschäftsführer des Samariterbundes.

Kleinkinder können schon in ganz seichtem Wasser ertrinken. Vor allem in der sommerlichen Hitze kommt es jedes Jahr beim Baden im Freien zu Unfällen. In Österreich ertrinken im Schnitt drei Kinder pro Jahr. Zwei davon sind jünger als fünf Jahre. Diese Katastrophen sind fast nie die Folge mangelnder Aufsichtspflicht in städtischen Freibädern. Das Unfassbare geschieht meist im eigenen Garten und unter Aufsicht von Erwachsenen, die zwar in Hör- und Sichtweite sind, aber nicht in unmittelbarer Reichweite.

In der Nähe von Gewässern sollten Kleinkinder nie unbeaufsichtigt und höchstens drei Schritte von erwachsenen Begleitpersonen entfernt sein. Der beste Schutz gegen Wasserunfälle ist es, immer gemeinsam mit zumindest einer zweiten Person im Wasser zu sein, auch im Schwimmbad. Keine Beckenaufsicht ist in der Lage, alle Personen in einem Pool permanent zu beobachten.



Samariterbund-Schwimmkurse

Der Samariterbund schult in seinen Kursen Erwachsene, damit sie im Fall des Falles schnell helfen können. Bei Schwimmkursen können aber auch schon Kinder ab vier Jahren das richtige Verhalten im Wasser und das Schwimmen lernen. Für Erwachsene gibt es Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene sowie professionelle Sportschwimmkurse, Tauch- und Gerätetauchkurse. Infos für Wien unter:

https://www.samariterbund.net/rettungsdienst-und-krankentransport/rkt/wasserrettung/schwimmkurse/

Erste Hilfe-Video auf YouTube

Die wichtigsten Erste-Hilfe-Maßnahmen bei einem Badeunfall mit Kindern werden auf YouTube in einem Kurzfilm des Samariterbundes gezeigt. Dieses Video ersetzt keinen Erste-Hilfe-Kurs, soll aber Mut machen, im Notfall schnell aktiv zu werden und die Rettungskette in Gang zu setzen.

http://www.youtube.com/watch?v=oQVT42MBUpg



Verantwortung übernehmen hat beim Samariterbund Tradition

Seit der Gründung vor fast 100 Jahren erfüllt der Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs seine soziale Mission: Die haupt- und ehrenamtlichen Samariterinnen und Samariter der Non-Profit-Organisation leisten für ältere Menschen, Kranke, Verletzte und in Not geratene Personen wichtige Hilfe von Mensch zu Mensch. Dabei wird der Samariterbund von 352.246 Mitgliedern und Förderern in ganz Österreich unterstützt. Bei der Erfüllung der vielfältigen Aufgaben sind 3.561 haupt- und 7.756 ehrenamtliche Samariterinnen und Samariter sowie darüber hinaus 1.441 Zivildiener im Einsatz.

