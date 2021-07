HAI ROBOTICS steigt in den australischen Markt ein und steigert die Effizienz des größten Online-Buchhändlers Booktopia um 800 Prozent

Sydney (ots/PRNewswire) - Booktopia nutzt die innovative autonome Robotertechnologie von HAI ROBOTICS, um bestellte Ware schneller zu verpacken und zu versenden, die Effizienz zu steigern und sein Sortiment zu verdoppeln.

HAI ROBOTICS, ein in Shenzhen ansässiges Startup-Unternehmen für Lagerroboter, das das weltweit erste autonome System für die Kommissionierung von Kartons und die Handhabung von Kartons mit doppelter Tiefe auf den Markt gebracht hat, gibt seinen ersten Einsatz in Australien bekannt. Durch die von BPS Global durchgeführte Integration und Implementierung wurden die HAIPICK-Roboter im 14.000 m² großen Distributionszentrum von Booktopia in Lidcombe, NSW, eingesetzt.

Laut Booktopia war der Hauptgrund für die Einführung dieser Technologie zwar die Effizienzsteigerung, aber das Unternehmen stellt nun Verbesserungen im gesamten Betrieb fest.

Eine HAIPICK-Lösung unterscheidet sich von einer Standardlösung mit autonomen mobilen Robotern dadurch, dass die Roboter eine Teleskopgabel verwenden, die bis zu 4 m hoch reicht. Dadurch sind die Roboter in der Lage, sowohl Kartons als auch einzelne Behälter zu tragen und mehrere Kisten in einer Bewegung zu Kommissionierern oder Förderern zu bringen. Dadurch kann Booktopia mehrere Kundenbestellungen an einer einzelnen Kommissionierstation abwickeln und als führender Einzelhändler seine Erfüllungs- und Versandraten erheblich verbessern.

"Durch den Einsatz dieser innovativen Roboterlösung haben wir unsere Kapazität verdoppelt und unsere Kommissionier- und Einlagerungsraten deutlich verbessert. Das gibt uns die Zuversicht, die wir brauchen, um unsere Kunden weiterhin zu bedienen", erklärte Tony Nash, CEO von Booktopia.

"COVID-19 setzte die E-Commerce-Händler unter immensen Druck. Die Volumina in der gesamten Handelslandschaft erreichten Rekordhöhen. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Booktopia beim ersten Einsatz dieser innovativen Automatisierungslösung in Australien. Diese Investition stellt sicher, dass Booktopia gut aufgestellt ist, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden und die Nation weiterhin mit ihren Lieblingsbüchern zu versorgen", so Malcolm Druce, Managing Partner bei BPS Global.

Während die steigenden Mietkosten für Lagerhallen für viele Unternehmen in ganz Australien zu einem großen Problem werden, ermöglicht die HAIPICK-Lösung jetzt eine schnellere und einfachere Erhöhung der Kapazität und Lagerung. "Durch unsere Partnerschaft mit BPS Global erhält der Endkunde sowohl Zugang zu lokaler Beratung, Implementierung, Service und Support als auch zur neuesten roboterbasierten Automatisierungstechnologie", erläuterte Michael Rolfing, Director of Sales Australia bei HAI Robotics.

HAI Robotics hat außerhalb Chinas schnell expandiert und Niederlassungen in Tokio (Japan) und Fremont (USA) gegründet, während man vor Ort Partnerschaften eingeht, um einen umfassenden Service zu bieten und die Automatisierung schneller und einfacher zu gestalten. Die HAIPICK ACR-Serie erfüllt die europäischen Normen und erhielt das CE-Zeichen, das die Qualität und Sicherheit der Produkte belegt. Mit über 200 laufenden Projekten weltweit in verschiedenen Branchen hat das Unternehmen sein Geschäft und seine Dienstleistungen erfolgreich auf fünf Kontinente ausgeweitet.

Informationen zu Booktopia

Booktopia wurde 2004 gegründet und ist Australiens größter Online-Buchladen. Das Unternehmen erzielt heute einen Jahresumsatz von 165 Millionen Dollar und wurde von 2009 bis 2017 acht Mal in den Fast 100 von AFR/BRW gelistet - das einzige Unternehmen, dem dieses Kunststück jemals gelungen ist.

Informationen zu BPS Global

Die 1992 gegründete BPS Global Group mit Hauptsitz in Hongkong ist ein führender Anbieter von Bau- und Logistikinfrastruktur und Logistik. BPS Global Australia bietet End-to-End-Services an, die vom professionellen Design und der Beratung für Geschäftslösungen über die Beratung zur Logistikautomatisierung bis hin zu erstklassigen Projektausführungs- und Wartungsdienstleistungen reichen.

Informationen zu HAI ROBOTICS

HAI ROBOTICS wurde 2016 gegründet und ist der Pionier im Bereich der autonomen Case-Handling-Robotik (ACR). Das Unternehmen hat sich der Bereitstellung effizienter, intelligenter, flexibler und kundenspezifischer Lagerautomatisierungslösungen durch fortschrittliche Robotertechnologie und KI-Algorithmen verschrieben und schafft Werte für jede Fabrik und jedes Logistiklager. Das Unternehmen hat seine Lösungen in den Bereichen 3PL, Bekleidung, E-Commerce, Elektronik, Energie, Fertigung und

Pharmazeutik sowie in verschiedenen anderen Branchen eingesetzt.



